Заново вчать ходити і говорити: як у Луцьку допомагають пацієнтам після інсультів





Про це Володимир Нагребецький. З його слів, у перспективі планують одночасно надавати допомогу 40 пацієнтам.



Як працює нове відділення реабілітації



Реабілітаційне відділення переїхало з міської клінічної лікарні до більшого приміщення колишнього інфекційного стаціонару поруч з пологовим будинком. Керівник обласного центру кардіоваскулярної патології Андрій Ягенський говорить: за кошти лікарні закупили нові меблі та обладнання на 15 мільйонів гривень.



"Інсульти — це найбільш поширена серцева гостра патологія в Україні, загалом на Волині і в нас у лікарні щороку лікується понад 850 пацієнтів з інсультом", — каже Андрій Ягельський. З його слів, реабілітації після хвороби потребують 70-80% людей. У стаціонарі її проходитимуть люди з важчими ускладненнями. Після легких – відновлюватимуть дієздатність амбулаторно.



У відділенні є кілька залів і кабінетів для вправ та занять. Реабілітація передбачає щоденне тригодинне заняття з реабілітологом, ерготерапевтом, психологом, або терапевтом мови і мовлення.



Одного з пацієнтів, який не може рухатися, підіймають за допомогою вертикалізатора.



Як розповіла ерготерапевтка Олена Ціж, з пацієнтами під час реабілітації намагаються повернути базові навички: одягання, прийом їжі, гігієна тіла.



"Дуже багато у пацієнтів іде внаслідок травм головного мозку порушення саме когнітивної сфери, тобто пацієнт не тільки не може виконати ці всі завдання, але він і не розуміє чому ці завдання необхідно йому взагалі виконувати", — каже ерготерапевтка.



Історії пацієнтів реабілітаційного відділення



Євгенія Павлюк перенесла інсульт у січні. Жінка говорить: кілька днів після цього не могла говорити і ходити. Це її другий курс реабілітації. "За допомогою лікарів я почуваю себе краще", — додає пацієнтка.



Заняття з пацієнтами проводять фізичні терапевти. Щодня – по годині вправ на координацію та інші навантаження, залежно від стану хворого.



У Тетяни Пащук після інсульту повністю паралізувало ліву частину тіла. "Коли вона до нас поступала – переміщалася за допомогою чотирьохопорної палиці, зараз вона перейшла на одноопорну палицю, самостійно може по відділенню дійти до туалету чи до душу", — каже фізичний терапевт Дмитро Оксентюк, який допомагає Тетяні.



Зі слів пацієнтки, інсульт вона перенесла у січні. Після кількох курсів реабілітації почувається краще і сподівається повернутися на роботу, бо вдалося відновитися на 80-85%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За три тижні роботи у новому реабілітаційному відділенні Луцької міської лікарні пройшли реабілітацію понад 30 пацієнтів із травмами після інсультів.Про це Суспільному розповів керівник відділення. З його слів, у перспективі планують одночасно надавати допомогу 40 пацієнтам.Реабілітаційне відділення переїхало з міської клінічної лікарні до більшого приміщення колишнього інфекційного стаціонару поруч з пологовим будинком. Керівник обласного центру кардіоваскулярної патологіїговорить: за кошти лікарні закупили нові меблі та обладнання на 15 мільйонів гривень."Інсульти — це найбільш поширена серцева гостра патологія в Україні, загалом на Волині і в нас у лікарні щороку лікується понад 850 пацієнтів з інсультом", — каже Андрій Ягельський. З його слів, реабілітації після хвороби потребують 70-80% людей. У стаціонарі її проходитимуть люди з важчими ускладненнями. Після легких – відновлюватимуть дієздатність амбулаторно.У відділенні є кілька залів і кабінетів для вправ та занять. Реабілітація передбачає щоденне тригодинне заняття з реабілітологом, ерготерапевтом, психологом, або терапевтом мови і мовлення.Одного з пацієнтів, який не може рухатися, підіймають за допомогою вертикалізатора.Як розповіла ерготерапевтка, з пацієнтами під час реабілітації намагаються повернути базові навички: одягання, прийом їжі, гігієна тіла."Дуже багато у пацієнтів іде внаслідок травм головного мозку порушення саме когнітивної сфери, тобто пацієнт не тільки не може виконати ці всі завдання, але він і не розуміє чому ці завдання необхідно йому взагалі виконувати", — каже ерготерапевтка.перенесла інсульт у січні. Жінка говорить: кілька днів після цього не могла говорити і ходити. Це її другий курс реабілітації. "За допомогою лікарів я почуваю себе краще", — додає пацієнтка.Заняття з пацієнтами проводять фізичні терапевти. Щодня – по годині вправ на координацію та інші навантаження, залежно від стану хворого.після інсульту повністю паралізувало ліву частину тіла. "Коли вона до нас поступала – переміщалася за допомогою чотирьохопорної палиці, зараз вона перейшла на одноопорну палицю, самостійно може по відділенню дійти до туалету чи до душу", — каже фізичний терапевт, який допомагає Тетяні.Зі слів пацієнтки, інсульт вона перенесла у січні. Після кількох курсів реабілітації почувається краще і сподівається повернутися на роботу, бо вдалося відновитися на 80-85%.

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