Заново вчать ходити і говорити: як у Луцьку допомагають пацієнтам після інсультів
Сьогодні, 21:16
За три тижні роботи у новому реабілітаційному відділенні Луцької міської лікарні пройшли реабілітацію понад 30 пацієнтів із травмами після інсультів.
Про це Суспільному розповів керівник відділення Володимир Нагребецький. З його слів, у перспективі планують одночасно надавати допомогу 40 пацієнтам.
Як працює нове відділення реабілітації
Реабілітаційне відділення переїхало з міської клінічної лікарні до більшого приміщення колишнього інфекційного стаціонару поруч з пологовим будинком. Керівник обласного центру кардіоваскулярної патології Андрій Ягенський говорить: за кошти лікарні закупили нові меблі та обладнання на 15 мільйонів гривень.
"Інсульти — це найбільш поширена серцева гостра патологія в Україні, загалом на Волині і в нас у лікарні щороку лікується понад 850 пацієнтів з інсультом", — каже Андрій Ягельський. З його слів, реабілітації після хвороби потребують 70-80% людей. У стаціонарі її проходитимуть люди з важчими ускладненнями. Після легких – відновлюватимуть дієздатність амбулаторно.
У відділенні є кілька залів і кабінетів для вправ та занять. Реабілітація передбачає щоденне тригодинне заняття з реабілітологом, ерготерапевтом, психологом, або терапевтом мови і мовлення.
Одного з пацієнтів, який не може рухатися, підіймають за допомогою вертикалізатора.
Як розповіла ерготерапевтка Олена Ціж, з пацієнтами під час реабілітації намагаються повернути базові навички: одягання, прийом їжі, гігієна тіла.
"Дуже багато у пацієнтів іде внаслідок травм головного мозку порушення саме когнітивної сфери, тобто пацієнт не тільки не може виконати ці всі завдання, але він і не розуміє чому ці завдання необхідно йому взагалі виконувати", — каже ерготерапевтка.
Історії пацієнтів реабілітаційного відділення
Євгенія Павлюк перенесла інсульт у січні. Жінка говорить: кілька днів після цього не могла говорити і ходити. Це її другий курс реабілітації. "За допомогою лікарів я почуваю себе краще", — додає пацієнтка.
Заняття з пацієнтами проводять фізичні терапевти. Щодня – по годині вправ на координацію та інші навантаження, залежно від стану хворого.
У Тетяни Пащук після інсульту повністю паралізувало ліву частину тіла. "Коли вона до нас поступала – переміщалася за допомогою чотирьохопорної палиці, зараз вона перейшла на одноопорну палицю, самостійно може по відділенню дійти до туалету чи до душу", — каже фізичний терапевт Дмитро Оксентюк, який допомагає Тетяні.
Зі слів пацієнтки, інсульт вона перенесла у січні. Після кількох курсів реабілітації почувається краще і сподівається повернутися на роботу, бо вдалося відновитися на 80-85%.
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Про це Суспільному розповів керівник відділення Володимир Нагребецький. З його слів, у перспективі планують одночасно надавати допомогу 40 пацієнтам.
Як працює нове відділення реабілітації
Реабілітаційне відділення переїхало з міської клінічної лікарні до більшого приміщення колишнього інфекційного стаціонару поруч з пологовим будинком. Керівник обласного центру кардіоваскулярної патології Андрій Ягенський говорить: за кошти лікарні закупили нові меблі та обладнання на 15 мільйонів гривень.
"Інсульти — це найбільш поширена серцева гостра патологія в Україні, загалом на Волині і в нас у лікарні щороку лікується понад 850 пацієнтів з інсультом", — каже Андрій Ягельський. З його слів, реабілітації після хвороби потребують 70-80% людей. У стаціонарі її проходитимуть люди з важчими ускладненнями. Після легких – відновлюватимуть дієздатність амбулаторно.
У відділенні є кілька залів і кабінетів для вправ та занять. Реабілітація передбачає щоденне тригодинне заняття з реабілітологом, ерготерапевтом, психологом, або терапевтом мови і мовлення.
Одного з пацієнтів, який не може рухатися, підіймають за допомогою вертикалізатора.
Як розповіла ерготерапевтка Олена Ціж, з пацієнтами під час реабілітації намагаються повернути базові навички: одягання, прийом їжі, гігієна тіла.
"Дуже багато у пацієнтів іде внаслідок травм головного мозку порушення саме когнітивної сфери, тобто пацієнт не тільки не може виконати ці всі завдання, але він і не розуміє чому ці завдання необхідно йому взагалі виконувати", — каже ерготерапевтка.
Історії пацієнтів реабілітаційного відділення
Євгенія Павлюк перенесла інсульт у січні. Жінка говорить: кілька днів після цього не могла говорити і ходити. Це її другий курс реабілітації. "За допомогою лікарів я почуваю себе краще", — додає пацієнтка.
Заняття з пацієнтами проводять фізичні терапевти. Щодня – по годині вправ на координацію та інші навантаження, залежно від стану хворого.
У Тетяни Пащук після інсульту повністю паралізувало ліву частину тіла. "Коли вона до нас поступала – переміщалася за допомогою чотирьохопорної палиці, зараз вона перейшла на одноопорну палицю, самостійно може по відділенню дійти до туалету чи до душу", — каже фізичний терапевт Дмитро Оксентюк, який допомагає Тетяні.
Зі слів пацієнтки, інсульт вона перенесла у січні. Після кількох курсів реабілітації почувається краще і сподівається повернутися на роботу, бо вдалося відновитися на 80-85%.
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