Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 квітня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4°, вдень 11-13°.



Область



Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6°, вдень 8-13°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 17 квітня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4°, вдень 11-13°.Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6°, вдень 8-13°.

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