Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 квітня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 17 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4°, вдень 11-13°.

Область

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6°, вдень 8-13°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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