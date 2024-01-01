У Луцьку водій вирішив порушити правила просто під носом у патрульних
Сьогодні, 19:00
У Луцьку патрульні поліцейські покарали нахабного водія, який порушив правила дорожнього руху безпосередньо перед правоохоронцями.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
Водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, саме така вимога пункту 18.1 ПДР України.
Проте не усі водії дотримуються цього правила. Так було вчора у Луцьку. Патрульні зупинилися напроти «зебри», щоб дати дорогу пішоходам, проте водій легковика марки Volkswagen не здійснив подібних дій згідно з ПДР: не зупинився, щоб надати перевагу пішоходам, та не скинув швидкість руху.
Інспектори відразу відреагували на порушення та зупинили цей транспортний засіб. На керманича винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Ненадання переваги у русі пішоходам) КУпАП.
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Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
Водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, саме така вимога пункту 18.1 ПДР України.
Проте не усі водії дотримуються цього правила. Так було вчора у Луцьку. Патрульні зупинилися напроти «зебри», щоб дати дорогу пішоходам, проте водій легковика марки Volkswagen не здійснив подібних дій згідно з ПДР: не зупинився, щоб надати перевагу пішоходам, та не скинув швидкість руху.
Інспектори відразу відреагували на порушення та зупинили цей транспортний засіб. На керманича винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Ненадання переваги у русі пішоходам) КУпАП.
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