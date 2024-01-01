У Луцьку водій вирішив порушити правила просто під носом у патрульних

У Луцьку водій вирішив порушити правила просто під носом у патрульних
У Луцьку патрульні поліцейські покарали нахабного водія, який порушив правила дорожнього руху безпосередньо перед правоохоронцями.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.

Водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, саме така вимога пункту 18.1 ПДР України.

Проте не усі водії дотримуються цього правила. Так було вчора у Луцьку. Патрульні зупинилися напроти «зебри», щоб дати дорогу пішоходам, проте водій легковика марки Volkswagen не здійснив подібних дій згідно з ПДР: не зупинився, щоб надати перевагу пішоходам, та не скинув швидкість руху.



Інспектори відразу відреагували на порушення та зупинили цей транспортний засіб. На керманича винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Ненадання переваги у русі пішоходам) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: патрульні, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 квітня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку водій вирішив порушити правила просто під носом у патрульних
Сьогодні, 19:00
Зрадник після штурму Соледара дві доби після бою ховався у трубі і попав у полон
Сьогодні, 18:38
«Зам» голови Полтавської облради вляпався у кримінал через «відрядження» за кордон
Сьогодні, 18:19
П’яний «шумахер» влаштував перегони з патрульними в Луцьку
Сьогодні, 18:04
Схожі новини
П’яний «шумахер» влаштував перегони з патрульними в Луцьку П’яний «шумахер» влаштував перегони з патрульними в Луцьку
Сьогодні, 18:04
У Луцьку патрульні зловили п’яного водія, якому суд заборонив сідати за кермо У Луцьку патрульні зловили п’яного водія, якому суд заборонив сідати за кермо
15 квітень, 14:02
На Волині знайшли п’яного велосипедиста, який «відпочивав» на узбіччі На Волині знайшли п’яного велосипедиста, який «відпочивав» на узбіччі
11 квітень, 12:15
У Луцьку затримали п'яного водія з підробленим посвідченням У Луцьку затримали п'яного водія з підробленим посвідченням
08 квітень, 14:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
У Луцьку водій вирішив порушити правила просто під носом у патрульних
Сьогодні, 19:00
 0
Зрадник після штурму Соледара дві доби після бою ховався у трубі і попав у полон
Сьогодні, 18:38
 0
«Зам» голови Полтавської облради вляпався у кримінал через «відрядження» за кордон
Сьогодні, 18:19
 0
П’яний «шумахер» влаштував перегони з патрульними в Луцьку
Сьогодні, 18:04
 0
Медіа
відео
1/8