У Луцьку водій вирішив порушити правила просто під носом у патрульних

У Луцьку патрульні поліцейські покарали нахабного водія, якийбезпосередньо перед правоохоронцями.Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.Водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, саме така вимога пункту 18.1 ПДР України.Проте не усі водії дотримуються цього правила. Так було вчора у Луцьку. Патрульні зупинилися напроти «зебри», щоб дати дорогу пішоходам, проте водій легковика марки Volkswagen не здійснив подібних дій згідно з ПДР: не зупинився, щоб надати перевагу пішоходам, та не скинув швидкість руху.Інспектори відразу відреагували на порушення та зупинили цей транспортний засіб. На керманича винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Ненадання переваги у русі пішоходам) КУпАП.