У Луцьку патрульні зловили п’яного водія, якому суд заборонив сідати за кермо
Сьогодні, 14:02
Протягом вихідних волинські патрульні задокументували 13 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння.
Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волині.
У Ковелі інспектори під час дії комендантської години зупинили авто Volkswagen Transporter. В ході спілкування із водієм, поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 0, 45 проміле.
Також у Ковелі, під час дії комендантської години, патрульні зупинили автомобіль Mitsubishi L200. Під час перевірки документів було встановлено, що водій є позбавленим у праві керування транспортними засобами. А ще у нього інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер підтвердив — 2, 54 проміле.
У Луцьку інспектори помітили автомобіль Nissan, який рухався з технічною несправністю. Під час спілкування з керманичем, інспектори виявили ознаки сп’яніння. Результат — 0, 35 проміле. З’ясувалося і те, що водій є позбавленим у праві керування терміном на 3 роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волині.
У Ковелі інспектори під час дії комендантської години зупинили авто Volkswagen Transporter. В ході спілкування із водієм, поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 0, 45 проміле.
Також у Ковелі, під час дії комендантської години, патрульні зупинили автомобіль Mitsubishi L200. Під час перевірки документів було встановлено, що водій є позбавленим у праві керування транспортними засобами. А ще у нього інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер підтвердив — 2, 54 проміле.
У Луцьку інспектори помітили автомобіль Nissan, який рухався з технічною несправністю. Під час спілкування з керманичем, інспектори виявили ознаки сп’яніння. Результат — 0, 35 проміле. З’ясувалося і те, що водій є позбавленим у праві керування терміном на 3 роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині обірвалося життя майора, який боронив Україну
Сьогодні, 14:21
У Луцьку патрульні зловили п’яного водія, якому суд заборонив сідати за кермо
Сьогодні, 14:02
Показали, як виглядає знищене росіянами село Роботине на Запоріжжі: не вціліла жодна хата
Сьогодні, 13:43