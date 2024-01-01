У Луцьку патрульні зловили п’яного водія, якому суд заборонив сідати за кермо

У Луцьку патрульні зловили п’яного водія, якому суд заборонив сідати за кермо
Протягом вихідних волинські патрульні задокументували 13 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння.

Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волині.

У Ковелі інспектори під час дії комендантської години зупинили авто Volkswagen Transporter. В ході спілкування із водієм, поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 0, 45 проміле.
У Луцьку патрульні зловили п’яного водія, якому суд заборонив сідати за кермо

Також у Ковелі, під час дії комендантської години, патрульні зупинили автомобіль Mitsubishi L200. Під час перевірки документів було встановлено, що водій є позбавленим у праві керування транспортними засобами. А ще у нього інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер підтвердив — 2, 54 проміле.
У Луцьку патрульні зловили п’яного водія, якому суд заборонив сідати за кермо

У Луцьку інспектори помітили автомобіль Nissan, який рухався з технічною несправністю. Під час спілкування з керманичем, інспектори виявили ознаки сп’яніння. Результат — 0, 35 проміле. З’ясувалося і те, що водій є позбавленим у праві керування терміном на 3 роки.
У Луцьку патрульні зловили п’яного водія, якому суд заборонив сідати за кермо

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: патрульні, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хабар на «Устилузі»: волинянин хотів вивезти за кордон свого дорослого сина
Сьогодні, 14:36
На Волині обірвалося життя майора, який боронив Україну
Сьогодні, 14:21
У Луцьку патрульні зловили п’яного водія, якому суд заборонив сідати за кермо
Сьогодні, 14:02
Показали, як виглядає знищене росіянами село Роботине на Запоріжжі: не вціліла жодна хата
Сьогодні, 13:43
СБУ зловила зрадницю, яка «залягла на дно» після звільнення Ізюма
Сьогодні, 13:23
Схожі новини
На Волині знайшли п’яного велосипедиста, який «відпочивав» на узбіччі На Волині знайшли п’яного велосипедиста, який «відпочивав» на узбіччі
11 квітень, 12:15
У Луцьку затримали п'яного водія з підробленим посвідченням У Луцьку затримали п'яного водія з підробленим посвідченням
08 квітень, 14:00
П’яного «шумахера» у Луцьку поліції здали небайдужі люди П’яного «шумахера» у Луцьку поліції здали небайдужі люди
04 квітень, 15:24
У Луцьку хлопчик катався на велосипеді та загубився У Луцьку хлопчик катався на велосипеді та загубився
04 квітень, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Макрон хоче зупинити війну в Україні на час Олімпіади
Сьогодні, 14:55
 0
Хабар на «Устилузі»: волинянин хотів вивезти за кордон свого дорослого сина
Сьогодні, 14:36
 0
На Волині обірвалося життя майора, який боронив Україну
Сьогодні, 14:21
 0
У Луцьку патрульні зловили п’яного водія, якому суд заборонив сідати за кермо
Сьогодні, 14:02
 0
Показали, як виглядає знищене росіянами село Роботине на Запоріжжі: не вціліла жодна хата
Сьогодні, 13:43
 0
Медіа
відео
1/8