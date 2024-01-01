У Луцьку патрульні зловили п’яного водія, якому суд заборонив сідати за кермо

Протягом вихідних волинські патрульні задокументували 13 фактів керування транспортними засобамиПро це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волині.У Ковелі інспектори під час дії комендантської години зупинили авто Volkswagen Transporter. В ході спілкування із водієм, поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 0, 45 проміле.Також у Ковелі, під час дії комендантської години, патрульні зупинили автомобіль Mitsubishi L200. Під час перевірки документів було встановлено, що водій є позбавленим у праві керування транспортними засобами. А ще у нього інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер підтвердив — 2, 54 проміле.У Луцьку інспектори помітили автомобіль Nissan, який рухався з технічною несправністю. Під час спілкування з керманичем, інспектори виявили ознаки сп’яніння. Результат — 0, 35 проміле. З’ясувалося і те, що водій є позбавленим у праві керування терміном на 3 роки.