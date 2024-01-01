На Волині обірвалося життя майора, який боронив Україну

На Волині обірвалося життя майора, який боронив Україну
Ківерці на Волині знову в жалобі – вчора, 14 квітня, краяни попрощалися з майором Валерієм Блащуком, життя якого обірвалося раптово і передчасно.

Про це у фейсбуці повідомила Ківерцівська міськрада.

Народився Валерій Блащук 11 листопада 1962 року в селі Бодячів Ківерцівського району. Кадровий військовий. Впродовж 2016-2020 років захищав Україну від російських загарбників на сході країни. За період служби удостоєний шести державних нагород.
На Волині обірвалося життя майора, який боронив Україну

Попрощалися з воїном рідні, друзі, знайомі, побратими. Вшанували пам’ять Героя очільники міста. Вдячні земляки, схиливши у скорботі голови та вклякнувши на колінах, щирою молитвою просили у Всевишнього про спокій душі воїна.
На Волині обірвалося життя майора, який боронив Україну

Траурна процесія прослідувала від рідного дому вулицями міста до собору Покрови Пресвятої Богородиці, де чин поховання здійснив протоієрей Іван Семенюк. Місцем вічного спочинку для великого патріота майора Блащука Валерія Леонідовича стала Алея Слави на міському кладовищі. Воїни почесної варти тричі відсалютували Герою, шануючи його ратний подвиг.
На Волині обірвалося життя майора, який боронив Україну

«Пам’ять про Героя житиме вічно у серці рідних, близьких, друзів, побратимів і вдячних земляків. Герої не вмирають!» - зазначили у міськраді.
На Волині обірвалося життя майора, який боронив Україну
На Волині обірвалося життя майора, який боронив Україну
На Волині обірвалося життя майора, який боронив Україну
На Волині обірвалося життя майора, який боронив Україну
На Волині обірвалося життя майора, який боронив Україну

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Теги: загиблі, війна
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