Хабар на «Устилузі»: волинянин хотів вивезти за кордон свого дорослого сина

Хабар на «Устилузі»: волинянин хотів вивезти за кордон свого дорослого сина
Володимир-Волинський міський суд визнав винним у наданні неправомірної вигоди волинянина, який пропонував прикордонникам гроші, щоб вивезти за кордон сина призовного віку.

За рішенням суду, батько, який працює тренером у місцевій спортшколі, має сплатити штраф у розмірі 22 100 гривень, пише Суспільне.

Як стало відомо з матеріалів справи, в травні 2023 обвинувачений разом із сином приїхав у міжнародний пункт пропуску "Устилуг-Зосин" і запропонував працівнику Держприкордонслужби хабар.

500 доларів США чоловік вклав у страховий поліс і передав прикордоннику, щоб той безперешкодно випустив його сина за кордон.

У суді батько визнав свою вину, розкаявся і просив його суворо не карати. Рішення про штраф оскаржувати він не може, зазначили у вироку.

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Теги: Волинь, Устилуг, хабар, ухилянт
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