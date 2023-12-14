Хабар на «Устилузі»: волинянин хотів вивезти за кордон свого дорослого сина
Сьогодні, 14:36
Володимир-Волинський міський суд визнав винним у наданні неправомірної вигоди волинянина, який пропонував прикордонникам гроші, щоб вивезти за кордон сина призовного віку.
За рішенням суду, батько, який працює тренером у місцевій спортшколі, має сплатити штраф у розмірі 22 100 гривень, пише Суспільне.
Як стало відомо з матеріалів справи, в травні 2023 обвинувачений разом із сином приїхав у міжнародний пункт пропуску "Устилуг-Зосин" і запропонував працівнику Держприкордонслужби хабар.
500 доларів США чоловік вклав у страховий поліс і передав прикордоннику, щоб той безперешкодно випустив його сина за кордон.
У суді батько визнав свою вину, розкаявся і просив його суворо не карати. Рішення про штраф оскаржувати він не може, зазначили у вироку.
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За рішенням суду, батько, який працює тренером у місцевій спортшколі, має сплатити штраф у розмірі 22 100 гривень, пише Суспільне.
Як стало відомо з матеріалів справи, в травні 2023 обвинувачений разом із сином приїхав у міжнародний пункт пропуску "Устилуг-Зосин" і запропонував працівнику Держприкордонслужби хабар.
500 доларів США чоловік вклав у страховий поліс і передав прикордоннику, щоб той безперешкодно випустив його сина за кордон.
У суді батько визнав свою вину, розкаявся і просив його суворо не карати. Рішення про штраф оскаржувати він не може, зазначили у вироку.
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