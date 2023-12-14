Хабар на «Устилузі»: волинянин хотів вивезти за кордон свого дорослого сина





За рішенням суду, батько, який працює тренером у місцевій спортшколі, має сплатити штраф у розмірі 22 100 гривень, пише



Як стало відомо з матеріалів справи, в травні 2023 обвинувачений разом із сином приїхав у міжнародний пункт пропуску "Устилуг-Зосин" і запропонував працівнику Держприкордонслужби хабар.



500 доларів США чоловік вклав у страховий поліс і передав прикордоннику, щоб той безперешкодно випустив його сина за кордон.



У суді батько визнав свою вину, розкаявся і просив його суворо не карати. Рішення про штраф оскаржувати він не може, зазначили у вироку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Володимир-Волинський міський суд визнав винним у наданні неправомірної вигоди волинянина, який пропонував прикордонникам гроші, щоб вивезти за кордон сина призовного віку.За рішенням суду, батько, який працює тренером у місцевій спортшколі, має сплатити штраф у розмірі 22 100 гривень, пише Суспільне Як стало відомо з матеріалів справи, в травні 2023 обвинувачений разом із сином приїхав у міжнародний пункт пропуску "Устилуг-Зосин" і запропонував працівнику Держприкордонслужби хабар.500 доларів США чоловік вклав у страховий поліс і передав прикордоннику, щоб той безперешкодно випустив його сина за кордон.У суді батько визнав свою вину, розкаявся і просив його суворо не карати. Рішення про штраф оскаржувати він не може, зазначили у вироку.

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