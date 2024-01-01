Макрон хоче зупинити війну в Україні на час Олімпіади
Сьогодні, 14:55
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що домагатиметься припинення вогню в Україні, Ізраїлі та Судані на час Олімпійських ігор у Парижі, які пройдуть з 26 липня по 11 серпня.
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Макрон каже, що вже працює над цим питанням і планує «залучити багатьох партнерів», а також звернутися по допомогу до лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Голова КНР за кілька тижнів має відвідати Париж.
У Стародавній Греції на час Олімпійських ігор припинялися всі війни й оголошувалося священне перемир’я — екехірія. У новітній історії змагань саме війна тричі спиняла їх проведення. Через Першу світову війну не відбулися ігри 1916 року, Друга світова війна завадила Олімпіадам 1940 та 1944 років.
Радянський Союз не зупиняв війну в Афганістані під час Олімпіади у Москві у 1980, а росія у 2008 році під час ігор у Пекіні напала на Грузію.
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Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Макрон каже, що вже працює над цим питанням і планує «залучити багатьох партнерів», а також звернутися по допомогу до лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Голова КНР за кілька тижнів має відвідати Париж.
У Стародавній Греції на час Олімпійських ігор припинялися всі війни й оголошувалося священне перемир’я — екехірія. У новітній історії змагань саме війна тричі спиняла їх проведення. Через Першу світову війну не відбулися ігри 1916 року, Друга світова війна завадила Олімпіадам 1940 та 1944 років.
Радянський Союз не зупиняв війну в Афганістані під час Олімпіади у Москві у 1980, а росія у 2008 році під час ігор у Пекіні напала на Грузію.
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