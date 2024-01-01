На Волинь прийшли холод і дощі
Сьогодні, 15:16
Протягом тижня на Волині очікується нестійка погода, йтимуть короткочасні дощі, подекуди грози.
Про це у телеграмі інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Буде проходно.
Нічна температура становитиме 2-7⁰ тепла, денна - 7-12⁰ тепла.
З 18 квітня, в ранкові години, місцями на ґрунті заморозки 0-3⁰ морозу.
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Про це у телеграмі інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Буде проходно.
Нічна температура становитиме 2-7⁰ тепла, денна - 7-12⁰ тепла.
З 18 квітня, в ранкові години, місцями на ґрунті заморозки 0-3⁰ морозу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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