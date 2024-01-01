На Волинь прийшли холод і дощі

На Волинь прийшли холод і дощі
Протягом тижня на Волині очікується нестійка погода, йтимуть короткочасні дощі, подекуди грози.

Про це у телеграмі інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Буде проходно.

Нічна температура становитиме 2-7⁰ тепла, денна - 7-12⁰ тепла.

З 18 квітня, в ранкові години, місцями на ґрунті заморозки 0-3⁰ морозу.

На Волинь прийшли холод і дощі

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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