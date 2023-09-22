У Білорусі «вагнерівці» готують диверсантів для війни в Україні





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Головним завданням новостворених загонів буде диверсійна робота на території України. "Вагнерівці" проводять заняття з інженерної та вогнепальної підготовки, тактичної медицини. Основним озброєнням для таких загонів є ручні протитанкові гранатомети, автоматичні гранатомети і кулемети Калашникова.



"На початку лютого розвідка Великої Британії повідомила, що в білорусі залишається менше від тисячі бойовиків пвк «вагнер», але «це грає на руку кремлю і впливає на Україну». Скоріш за все це пов’язано з тим, що режим в Білорусі поки не задовольняє інструкторів з “вагнера” своїм рівнем оплати за послуги, в результаті більшість інструкторів не планує залишатися в країні надовго і тікають у Африку. Там їм більше платять", - наголошують у Центрі нацспротиву.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Восьмий вишкіл найманців для війни в Україні завершився у Білорусі. За інформацією білоруського підпілля тут пройшов бойове злагодження загін спецпризначення «граніт». Навчання проводили все ті ж інструктори із пвк «вагнер», які знайшли собі притулок саме на території країни союзника росії.Про це інформує Центр національного спротиву.Головним завданням новостворених загонів буде диверсійна робота на території України. "Вагнерівці" проводять заняття з інженерної та вогнепальної підготовки, тактичної медицини. Основним озброєнням для таких загонів є ручні протитанкові гранатомети, автоматичні гранатомети і кулемети Калашникова."На початку лютого розвідка Великої Британії повідомила, що в білорусі залишається менше від тисячі бойовиків пвк «вагнер», але «це грає на руку кремлю і впливає на Україну». Скоріш за все це пов’язано з тим, що режим в Білорусі поки не задовольняє інструкторів з “вагнера” своїм рівнем оплати за послуги, в результаті більшість інструкторів не планує залишатися в країні надовго і тікають у Африку. Там їм більше платять", - наголошують у Центрі нацспротиву.

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