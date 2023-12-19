На Волині прикордонники зловили контрабандистів із безпілотником

На Волині прикордонники зловили контрабандистів із безпілотником
На Волині прикордонники затримали групу осіб, які збиралися безпілотником переправити до Польщі сигарети.

Про це інформує пресслужба Волинського прикордонного загону.

Учора вночі оперативники Волинського прикордонного загону спільно з військовослужбовцями відділу «Рівне» припинили спробу незаконного переміщення через українсько-польський кордон тютюнових виробів.

У ході реалізації наявної оперативної інформації щодо можливої протиправної діяльності у Ковельському районі, прикордонники розпочали перевірочні заходи на вказаному напрямку. В результаті пошуку в лісовому масиві охоронці кордону виявили трьох осіб, які саме збиралися за допомогою безпілотного літального апарату типу «Літак» перемістити сигарети до Польщі.
На Волині прикордонники зловили контрабандистів із безпілотником

Двоє чоловіків, побачивши правоохоронців, вдалися до втечі. Та невдовзі особи були вистежені дроном прикордонників та затримані. Усі троє виявилися мешканцями Турійщини, віком 20 та 26 років. На місці події охоронці кордону знайшли безпілотник, комплектуючі для його запуску, 360 пачок тютюнових виробів та легковий автомобіль.
На Волині прикордонники зловили контрабандистів із безпілотником

Правопорушників доставили до прикордонного підрозділу. На громадян склали документи за ст. 202 та ст. 185-10 КУпАП.
На Волині прикордонники зловили контрабандистів із безпілотником

Безпілотник, ноутбук, акумулятори й катапульту, тютюнові вироби та транспортний засіб прикордонники передали детективам Бюро економічної безпеки у Волинській області.
На Волині прикордонники зловили контрабандистів із безпілотником

Заходи проводилися спільно зі співробітниками УСР у Волинській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
На Волині прикордонники зловили контрабандистів із безпілотником

Наразі тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження за ст. 204 та ст. 199 КК України.

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Теги: контрабанда, Волинь
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