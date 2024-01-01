Колишнє керівництво луцького депо отримало 3 роки тюрми

На Волині постановлено вирок трьом посадовцям КП «Луцьке підприємство електротранспорту» – по три роки позбавлення волі кожному.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.Трьох посадовців комунального підприємства «Луцьке підприємство електротранспорту» – директора, головного інженера та менеджера із постачання – визнано винуватими у вчиненій шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб розтраті коштів (ч.3 ст. 191 КК України).Суд призначив кожному із них покарання у виді трьох років позбавлення волі із позбавленням на рік права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, та організаціях всіх форм власності.Прокурори Волинської обласної прокуратури довели, що у 2015 році спільники уклали із суб’єктом господарювання договір про поставку запчастин для підприємства та сплатили кошти за розукомплектовані, фізично зношені, пошкоджені запчастини до контактної мережі тролейбусів, які не відповідали переліку, зазначеному в накладних.Окрім того, запчастини були без відповідної технічної документації та сертифікатів, які б підтверджували їх відповідність обов’язковим вимогам нормативних документів, чинних в Україні, а тому не могли бути використані за призначенням на КП «Луцьке підприємство електротранспорту».Таким чином незаконними діями посадовців підприємству було завдано матеріальної шкоди на суму понад 130 тисяч гривень.