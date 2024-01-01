У Луцьку затримали чоловіків із дурманом
Сьогодні, 16:46
У Луцьку патрульні поліцейські виявили, ймовірно, наркотичні речовини у двох громадян.
Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волинської області.
На вихідних у Луцьку патрульні помітили чоловіка, який підозріло себе поводив. Під час поверхневої перевірки у громадянина інспектори виявили поліетиленовий пакет з зеленою речовиною рослинного походження та пристрій для куріння.
А вчора у Луцьку поліцейські роти ТОР на вулиці Ківерцівській помітили двох чоловіків, які, побачивши службовий автомобіль, оглядалися та підозріло себе поводили. Під час поверхневої перевірки у громадян було виявлено купюру номіналом одна гривня, в середині якої знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору, ззовні схожа на наркотичну, а також згорток фольги, в середині якої знаходилась речовина рослиного походження зеленого кольору.
В обох випадках на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка надасть належну кваліфікацію діям громадян. Адже наркотичні речовини несуть не тільки загрозу життю чи здоров’ю, а й відповідальність перед законом.
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Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волинської області.
На вихідних у Луцьку патрульні помітили чоловіка, який підозріло себе поводив. Під час поверхневої перевірки у громадянина інспектори виявили поліетиленовий пакет з зеленою речовиною рослинного походження та пристрій для куріння.
А вчора у Луцьку поліцейські роти ТОР на вулиці Ківерцівській помітили двох чоловіків, які, побачивши службовий автомобіль, оглядалися та підозріло себе поводили. Під час поверхневої перевірки у громадян було виявлено купюру номіналом одна гривня, в середині якої знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору, ззовні схожа на наркотичну, а також згорток фольги, в середині якої знаходилась речовина рослиного походження зеленого кольору.
В обох випадках на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка надасть належну кваліфікацію діям громадян. Адже наркотичні речовини несуть не тільки загрозу життю чи здоров’ю, а й відповідальність перед законом.
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