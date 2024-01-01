У Луцьку затримали чоловіків із дурманом

У Луцьку затримали чоловіків із дурманом
У Луцьку патрульні поліцейські виявили, ймовірно, наркотичні речовини у двох громадян.

Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волинської області.

На вихідних у Луцьку патрульні помітили чоловіка, який підозріло себе поводив. Під час поверхневої перевірки у громадянина інспектори виявили поліетиленовий пакет з зеленою речовиною рослинного походження та пристрій для куріння.
У Луцьку затримали чоловіків із дурманом
У Луцьку затримали чоловіків із дурманом

А вчора у Луцьку поліцейські роти ТОР на вулиці Ківерцівській помітили двох чоловіків, які, побачивши службовий автомобіль, оглядалися та підозріло себе поводили. Під час поверхневої перевірки у громадян було виявлено купюру номіналом одна гривня, в середині якої знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору, ззовні схожа на наркотичну, а також згорток фольги, в середині якої знаходилась речовина рослиного походження зеленого кольору.
У Луцьку затримали чоловіків із дурманом

В обох випадках на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка надасть належну кваліфікацію діям громадян. Адже наркотичні речовини несуть не тільки загрозу життю чи здоров’ю, а й відповідальність перед законом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: наркотики, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Драмтеатр у Луцьку кличе на концерт, присвячений Дню Європи
Сьогодні, 17:00
Британія не збиватиме дрони над Україною, як над Ізраїлем, через ризик «ескалації»
Сьогодні, 16:54
У Луцьку затримали чоловіків із дурманом
Сьогодні, 16:46
Колишнє керівництво луцького депо отримало 3 роки тюрми
Сьогодні, 16:17
Фізичне та ментальне здоров’я в умовах війни: у Луцьку – міжнародна конференція медиків
Сьогодні, 16:00
Схожі новини
Підпільна лабораторія на Волині виробляла наркотики на $ 1 мільйон Підпільна лабораторія на Волині виробляла наркотики на $ 1 мільйон
02 квітень, 16:34
На Волині у 32-річного чоловіка виявили наркотики На Волині у 32-річного чоловіка виявили наркотики
29 березень, 10:55
31-річна лучанка намагалася пронести наркотики у колонію 31-річна лучанка намагалася пронести наркотики у колонію
19 березень, 12:00
На Волині у водія виявили наркотики На Волині у водія виявили наркотики
13 березень, 11:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Оператор морського дрона: «Sea Baby» можуть обнулити цілий флот ворога
Сьогодні, 18:11
 0
Єдиний на території росії храм ПЦУ знищили бульдозером
Сьогодні, 17:52
 0
На Волині прокуратура відсудила у сільради сто гектарів
Сьогодні, 17:35
 0
Волинянка постачала секс-рабинь до борделів Європи і Азії
Сьогодні, 17:25
 0
Брати з Волині промишляли сутенерством на Рівненщині
Сьогодні, 17:16
 0
Медіа
відео
1/8