У Луцьку вночі у чоловіка виявили наркотики

У Луцьку вночі у чоловіка виявили наркотики
У Луцьку патрульні виявили, ймовірно, наркотичні речовини у громадянина.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Сьогодні вночі, 10 квітня, патрульні контролювали порядок в місті. Проїжджаючи бульваром Дружби Народів, вони помітили чоловіка, який перебував на зупинці громадського транспорту.

Громадянин, побачивши екіпаж, різко змінив напрямок руху.

Інспектори відразу ж зупинили чоловіка. Така поведінка здалася поліцейським підозрілою, тож вони вирішили провести щодо громадянина поверхневу перевірку. У сумці патрульні виявили пластиковий контейнер, в якому містилася невідома речовина білого кольору, що зовні була схожа на наркотичну.
У Луцьку вночі у чоловіка виявили наркотики

Поліцейські викликали слідчо-оперативну групу, яка і надасть належну правову кваліфікацію діям громадянина.
У Луцьку вночі у чоловіка виявили наркотики

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Теги: Луцьк, наркотики
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