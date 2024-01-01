У Луцьку вночі у чоловіка виявили наркотики
Сьогодні, 15:50
У Луцьку патрульні виявили, ймовірно, наркотичні речовини у громадянина.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні вночі, 10 квітня, патрульні контролювали порядок в місті. Проїжджаючи бульваром Дружби Народів, вони помітили чоловіка, який перебував на зупинці громадського транспорту.
Громадянин, побачивши екіпаж, різко змінив напрямок руху.
Інспектори відразу ж зупинили чоловіка. Така поведінка здалася поліцейським підозрілою, тож вони вирішили провести щодо громадянина поверхневу перевірку. У сумці патрульні виявили пластиковий контейнер, в якому містилася невідома речовина білого кольору, що зовні була схожа на наркотичну.
Поліцейські викликали слідчо-оперативну групу, яка і надасть належну правову кваліфікацію діям громадянина.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні вночі, 10 квітня, патрульні контролювали порядок в місті. Проїжджаючи бульваром Дружби Народів, вони помітили чоловіка, який перебував на зупинці громадського транспорту.
Громадянин, побачивши екіпаж, різко змінив напрямок руху.
Інспектори відразу ж зупинили чоловіка. Така поведінка здалася поліцейським підозрілою, тож вони вирішили провести щодо громадянина поверхневу перевірку. У сумці патрульні виявили пластиковий контейнер, в якому містилася невідома речовина білого кольору, що зовні була схожа на наркотичну.
Поліцейські викликали слідчо-оперативну групу, яка і надасть належну правову кваліфікацію діям громадянина.
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