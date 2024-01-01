У Луцьку вночі у чоловіка виявили наркотики

У Луцьку патрульні виявили, ймовірно, наркотичні речовини у громадянина.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Сьогодні вночі, 10 квітня, патрульні контролювали порядок в місті. Проїжджаючи бульваром Дружби Народів, вони помітили чоловіка, який перебував на зупинці громадського транспорту.Громадянин, побачивши екіпаж, різко змінив напрямок руху.Інспектори відразу ж зупинили чоловіка. Така поведінка здалася поліцейським підозрілою, тож вони вирішили провести щодо громадянина поверхневу перевірку. У сумці патрульні виявили пластиковий контейнер, в якому містилася невідома речовина білого кольору, що зовні була схожа на наркотичну.Поліцейські викликали слідчо-оперативну групу, яка і надасть належну правову кваліфікацію діям громадянина.