До рідного Володимира «на щиті» повертається полеглий Герой
Сьогодні, 16:13
У Володимир на Волині сьогодні, 10 квітня, прибуває місія «на щиті». Востаннє додому повертається володимирчанин штаб-сержант Олександр Денисюк.
Життя інспектора прикордонної служби вищої категорії обірвалось 5 квітня на Донеччині, повідомив у телеграмі міський голова Ігор Пальонка.
Прибуття траурного кортежу зі сторони Луцька – орієнтовно о 18.20 (час може змінитися).
Буде можливість попрощатись із загиблим 45-річним Героєм сьогодні увечері у церкві Святого Юрія, що у військовому містечку, де труна перебуватиме цілу ніч.
Чин похорону розпочнеться завтра, 11 квітня, о 10.00.
«Опісля, о 10.50, прошу сформувати коридор шани вулицями Ковельською, Данила Галицького та Устилузькою, якими рухатиметься кортеж у напрямку Федорівського кладовища, де й поховають полеглого прикордонника на Алеї Слави. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам’ять та наша довічна шана воїну!» - зазначив міський голова.
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Життя інспектора прикордонної служби вищої категорії обірвалось 5 квітня на Донеччині, повідомив у телеграмі міський голова Ігор Пальонка.
Прибуття траурного кортежу зі сторони Луцька – орієнтовно о 18.20 (час може змінитися).
Буде можливість попрощатись із загиблим 45-річним Героєм сьогодні увечері у церкві Святого Юрія, що у військовому містечку, де труна перебуватиме цілу ніч.
Чин похорону розпочнеться завтра, 11 квітня, о 10.00.
«Опісля, о 10.50, прошу сформувати коридор шани вулицями Ковельською, Данила Галицького та Устилузькою, якими рухатиметься кортеж у напрямку Федорівського кладовища, де й поховають полеглого прикордонника на Алеї Слави. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам’ять та наша довічна шана воїну!» - зазначив міський голова.
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