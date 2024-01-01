До рідного Володимира «на щиті» повертається полеглий Герой

У Володимир на Волині сьогодні, 10 квітня, прибуває місія «на щиті». Востаннє додому повертається володимирчанин штаб-сержантЖиття інспектора прикордонної служби вищої категорії, повідомив у телеграмі міський головаПрибуття траурного кортежу зі сторони Луцька – орієнтовно о 18.20 (час може змінитися).Буде можливість попрощатись із загиблим 45-річним Героєм сьогодні увечері у церкві Святого Юрія, що у військовому містечку, де труна перебуватиме цілу ніч.Чин похорону розпочнеться завтра, 11 квітня, о 10.00.«Опісля, о 10.50, прошу сформувати коридор шани вулицями Ковельською, Данила Галицького та Устилузькою, якими рухатиметься кортеж у напрямку Федорівського кладовища, де й поховають полеглого прикордонника на Алеї Слави. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам’ять та наша довічна шана воїну!» - зазначив міський голова.