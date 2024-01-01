До рідного Володимира «на щиті» повертається полеглий Герой

До рідного Володимира «на щиті» повертається полеглий Герой
У Володимир на Волині сьогодні, 10 квітня, прибуває місія «на щиті». Востаннє додому повертається володимирчанин штаб-сержант Олександр Денисюк.

Життя інспектора прикордонної служби вищої категорії обірвалось 5 квітня на Донеччині, повідомив у телеграмі міський голова Ігор Пальонка.

Прибуття траурного кортежу зі сторони Луцька – орієнтовно о 18.20 (час може змінитися).

Буде можливість попрощатись із загиблим 45-річним Героєм сьогодні увечері у церкві Святого Юрія, що у військовому містечку, де труна перебуватиме цілу ніч.

Чин похорону розпочнеться завтра, 11 квітня, о 10.00.
До рідного Володимира «на щиті» повертається полеглий Герой

«Опісля, о 10.50, прошу сформувати коридор шани вулицями Ковельською, Данила Галицького та Устилузькою, якими рухатиметься кортеж у напрямку Федорівського кладовища, де й поховають полеглого прикордонника на Алеї Слави. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам’ять та наша довічна шана воїну!» - зазначив міський голова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рада почала розгляд законопроєкту про мобілізацію в другому читанні
Сьогодні, 17:03
В росії планують набрати 400 тисяч контрактників для війни проти України, – британська розвідка
Сьогодні, 16:50
До рідного Володимира «на щиті» повертається полеглий Герой
Сьогодні, 16:13
Під час окупації Бучі вбивали цивільних: ідентифікували ще двох російських загарбників
Сьогодні, 16:10
У Луцьку вночі у чоловіка виявили наркотики
Сьогодні, 15:50
Схожі новини
У місті на Волині – 3-денна жалоба через загибель Героя У місті на Волині – 3-денна жалоба через загибель Героя
Сьогодні, 15:35
Лучани прощатимуться з Героєм Максимом Устимчуком Лучани прощатимуться з Героєм Максимом Устимчуком
Сьогодні, 15:01
На Волині «на щиті» повернувся Герой Микола Карпук На Волині «на щиті» повернувся Герой Микола Карпук
Сьогодні, 14:07
Скорботний день: на фронті загинули троє військових із Луцька Скорботний день: на фронті загинули троє військових із Луцька
09 квітень, 17:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«На щиті» на Волинь повертається Герой Микола Сливка
Сьогодні, 17:18
 0
На Волині п'яний водій скоїв ДТП, а його пасажир хотів відкупитися від патрульних
Сьогодні, 17:11
 0
Рада почала розгляд законопроєкту про мобілізацію в другому читанні
Сьогодні, 17:03
 0
В росії планують набрати 400 тисяч контрактників для війни проти України, – британська розвідка
Сьогодні, 16:50
 0
До рідного Володимира «на щиті» повертається полеглий Герой
Сьогодні, 16:13
 0
Медіа
відео
1/8