В росії планують набрати 400 тисяч контрактників для війни проти України, – британська розвідка





Про це повідомляють у Міністерстві оборони Великої Британії, пише



У своєму звіті відомство зазначає, що ці контрактники потрібні росії для підтримки планів збільшити чисельність свого війська до 1,32 млн людей у цьому році, а надалі — до 1,5 млн.



Упродовж цієї весни окупанти планують мобілізувати 150 тисяч людей віком 18-30 років, кажуть в оборонному відомстві Великої Британії. За їхніми даними, новобранці служитимуть рік, однак їх не відправлять на війну проти України, а розподілять по всіх гарнізонах на території рф.



Нині ж російські війська, що перебувають на фронті, складаються з контрактників і деяких резервістів, мобілізованих наприкінці 2022 року. Водночас на російських строковиків тиснуть, щоб вони підписували контракт і потім проходили службу в Україні.



У Міноборони Великої Британії підкреслюють: у такий спосіб, імовірно, російська влада не хоче ризикувати бойовими втратами серед строковиків, оскільки це, напевне, буде непопулярним, а втрати серед добровольців російське суспільство толерує більше.



Російські плани мобілізації



Президент України Володимир Зеленський заявляв, що росія готує додаткову мобілізацію 300 тисяч військовослужбовців на 1 червня. Перед цим, 20 березня, міністр оборони рф сергій шойгу заявив про плани до кінця року створити дві додаткові загальновійськові армії, 30 підрозділів, зокрема 14 дивізій та 16 бригад.



Російське видання «Верстка» з посиланням на чотири джерела писало, що до лав російської армії найближчим часом планують набрати щонайменше 300 тисяч людей — усі вони повинні будуть вирушити воювати з Україною.



Деякі джерела «Верстки» в адміністрації путіна стверджували, нібито нових солдатів відправлять на південні кордони росії, «щоб вивільнити досвідчених військових для наступу на Харків».



Водночас екскомандувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес висловив сумнів у здатності росії виконати свої плани зі створення нових підрозділів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни планують набрати близько 400 тисяч військових для контрактної служби з метою підтримки своїх сил в Україні, які зазнали значних утрат.Про це повідомляють у Міністерстві оборони Великої Британії, пише Громадське У своєму звіті відомство зазначає, що ці контрактники потрібні росії для підтримки планів збільшити чисельність свого війська до 1,32 млн людей у цьому році, а надалі — до 1,5 млн.Упродовж цієї весни окупанти планують мобілізувати 150 тисяч людей віком 18-30 років, кажуть в оборонному відомстві Великої Британії. За їхніми даними, новобранці служитимуть рік, однак їх не відправлять на війну проти України, а розподілять по всіх гарнізонах на території рф.Нині ж російські війська, що перебувають на фронті, складаються з контрактників і деяких резервістів, мобілізованих наприкінці 2022 року. Водночас на російських строковиків тиснуть, щоб вони підписували контракт і потім проходили службу в Україні.У Міноборони Великої Британії підкреслюють: у такий спосіб, імовірно, російська влада не хоче ризикувати бойовими втратами серед строковиків, оскільки це, напевне, буде непопулярним, а втрати серед добровольців російське суспільство толерує більше.Президент Українизаявляв, що росія готує додаткову мобілізацію 300 тисяч військовослужбовців на 1 червня. Перед цим, 20 березня, міністр оборони рф сергій шойгу заявив про плани до кінця року створити дві додаткові загальновійськові армії, 30 підрозділів, зокрема 14 дивізій та 16 бригад.Російське видання «Верстка» з посиланням на чотири джерела писало, що до лав російської армії найближчим часом планують набрати щонайменше 300 тисяч людей — усі вони повинні будуть вирушити воювати з Україною.Деякі джерела «Верстки» в адміністрації путіна стверджували, нібито нових солдатів відправлять на південні кордони росії, «щоб вивільнити досвідчених військових для наступу на Харків».Водночас екскомандувач Сухопутних військ США в Європівисловив сумнів у здатності росії виконати свої плани зі створення нових підрозділів.

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