Рада почала розгляд законопроєкту про мобілізацію в другому читанні

законопроєкту №10449 про мобілізацію у другому читанні.



З нього виключили положення щодо демобілізації, пише



Нардеп Ярослав Железняк зазначив: «Рада починає розгляд законопроєкту про мобілізацію у другому читанні. Сьогодні рішення фінального не буде. Тільки розгляд відхилених правок, яких 4263. Правки, які ухвалені і остаточне голосування завтра».



А депутат Василь Мокан також повідомив, що Рада взялася розглядати законопроєкт №10449. Він заявив, що команду «Розумної політики» не влаштовує текст законопроєкту до другого читання, тому «у такому вигляді як зараз голосувати за нього неприпустимо».



Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони виключив положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців із урядового законопроєкту про мобілізацію, який готується до другого читання.



Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед іншого проєкт закону передбачав положення щодо демобілізації військовослужбовців.



Народні депутати подали до другого читання документа 4269 правок.



29 березня Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки розглянув усі правки, подані народними депутатами до другого читання законопроєкту про мобілізацію.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Народні депутати сьогодні, 10 квітня, перейшли до розглядуу другому читанні.З нього виключили положення щодо демобілізації, пише Українська правда Нардепзазначив: «Рада починає розгляд законопроєкту про мобілізацію у другому читанні. Сьогодні рішення фінального не буде. Тільки розгляд відхилених правок, яких 4263. Правки, які ухвалені і остаточне голосування завтра».А депутаттакож повідомив, що Рада взялася розглядати законопроєкт №10449. Він заявив, що команду «Розумної політики» не влаштовує текст законопроєкту до другого читання, тому «у такому вигляді як зараз голосувати за нього неприпустимо».Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони виключив положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців із урядового законопроєкту про мобілізацію, який готується до другого читання.Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед іншого проєкт закону передбачав положення щодо демобілізації військовослужбовців.Народні депутати подали до другого читання документа 4269 правок.29 березня Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки розглянув усі правки, подані народними депутатами до другого читання законопроєкту про мобілізацію.

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