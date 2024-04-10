Рада почала розгляд законопроєкту про мобілізацію в другому читанні

Рада почала розгляд законопроєкту про мобілізацію в другому читанні
Народні депутати сьогодні, 10 квітня, перейшли до розгляду законопроєкту №10449 про мобілізацію у другому читанні.

З нього виключили положення щодо демобілізації, пише Українська правда.

Нардеп Ярослав Железняк зазначив: «Рада починає розгляд законопроєкту про мобілізацію у другому читанні. Сьогодні рішення фінального не буде. Тільки розгляд відхилених правок, яких 4263. Правки, які ухвалені і остаточне голосування завтра».

А депутат Василь Мокан також повідомив, що Рада взялася розглядати законопроєкт №10449. Він заявив, що команду «Розумної політики» не влаштовує текст законопроєкту до другого читання, тому «у такому вигляді як зараз голосувати за нього неприпустимо».

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони виключив положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців із урядового законопроєкту про мобілізацію, який готується до другого читання.

Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед іншого проєкт закону передбачав положення щодо демобілізації військовослужбовців.

Народні депутати подали до другого читання документа 4269 правок.

29 березня Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки розглянув усі правки, подані народними депутатами до другого читання законопроєкту про мобілізацію.

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Теги: мобілізація, ЗСУ
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