«На щиті» на Волинь повертається Герой Микола Сливка
Сьогодні, 17:18
Завтра, 11 квітня, на Волинь прибуває скорботний кортеж із загиблим Героєм Миколою Сливкою.
Про це повідомили у Старовижівській громаді.
"Колона з тілом загиблого Героя Миколи Сливки прибуде в наше селище, завтра 11 квітня, орієнтовно о 10.00 – 10.30 год. Рух колони через вул. Ковельська, Незалежності, пл. Миру, Соборності, Проектна буде рухатися до будинку де проживав Микола.
Далі по вулицях Проектна, Соборності, Польова, Незалежності траурна процесія прибуде до пл. Миру, де в 12.30 відбудеться громадська панахида.
Відспівування загиблого Воїна відбудеться в Свято – Преображенському храмі нашого селища о 13.00 год.
Більш детальну інформацію буде оприлюднено завтра о 09.00 год.
Просимо всіх, належним чином зустріти та провести в останню дорогу нашого Героя!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Старовижівській громаді.
"Колона з тілом загиблого Героя Миколи Сливки прибуде в наше селище, завтра 11 квітня, орієнтовно о 10.00 – 10.30 год. Рух колони через вул. Ковельська, Незалежності, пл. Миру, Соборності, Проектна буде рухатися до будинку де проживав Микола.
Далі по вулицях Проектна, Соборності, Польова, Незалежності траурна процесія прибуде до пл. Миру, де в 12.30 відбудеться громадська панахида.
Відспівування загиблого Воїна відбудеться в Свято – Преображенському храмі нашого селища о 13.00 год.
Більш детальну інформацію буде оприлюднено завтра о 09.00 год.
Просимо всіх, належним чином зустріти та провести в останню дорогу нашого Героя!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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