На Волині п'яний водій скоїв ДТП, а його пасажир хотів відкупитися від патрульних

На Волині п'яний водій скоїв ДТП, а його пасажир хотів відкупитися від патрульних
На Волині нетверезий водій скоїв ДТП, а його пасажир хотів відкупитися від патрульних.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Учора, 9 квітня, патрульним близько 20- години надійшов виклик про те, що в селі Струмівка сталася ДТП. Заявник повідомив, що легковик Volkswagen Caddy здійснив зіткнення з його припаркованим авто Peugeot Partner та після чого покинув місце події.

Інспектори встановили винуватця цієї автопригоди. В ході спілкування із водієм у нього помітили ще й ознаки алкогольного сп’яніння. Порушник пройшов огляд на місці події, результат — 2, 15 проміле.

Проте під час складання адміністративних матеріалів пасажир, який перебував у авто, неодноразово пропонував поліцейським неправомірну вигоду. Громадянина попередили про кримінальну відповідальність за це, але свої дії він не припиняв та поклав грошові кошти в розмірі ста доларів в чохол, в якому зберігається прилад Драгер.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, аби надати діям чоловіка правову кваліфікацію.

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Теги: Волинь, патрульні, водій
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