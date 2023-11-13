На Волині п'яний водій скоїв ДТП, а його пасажир хотів відкупитися від патрульних
Сьогодні, 17:11
На Волині нетверезий водій скоїв ДТП, а його пасажир хотів відкупитися від патрульних.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 9 квітня, патрульним близько 20- години надійшов виклик про те, що в селі Струмівка сталася ДТП. Заявник повідомив, що легковик Volkswagen Caddy здійснив зіткнення з його припаркованим авто Peugeot Partner та після чого покинув місце події.
Інспектори встановили винуватця цієї автопригоди. В ході спілкування із водієм у нього помітили ще й ознаки алкогольного сп’яніння. Порушник пройшов огляд на місці події, результат — 2, 15 проміле.
Проте під час складання адміністративних матеріалів пасажир, який перебував у авто, неодноразово пропонував поліцейським неправомірну вигоду. Громадянина попередили про кримінальну відповідальність за це, але свої дії він не припиняв та поклав грошові кошти в розмірі ста доларів в чохол, в якому зберігається прилад Драгер.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, аби надати діям чоловіка правову кваліфікацію.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 9 квітня, патрульним близько 20- години надійшов виклик про те, що в селі Струмівка сталася ДТП. Заявник повідомив, що легковик Volkswagen Caddy здійснив зіткнення з його припаркованим авто Peugeot Partner та після чого покинув місце події.
Інспектори встановили винуватця цієї автопригоди. В ході спілкування із водієм у нього помітили ще й ознаки алкогольного сп’яніння. Порушник пройшов огляд на місці події, результат — 2, 15 проміле.
Проте під час складання адміністративних матеріалів пасажир, який перебував у авто, неодноразово пропонував поліцейським неправомірну вигоду. Громадянина попередили про кримінальну відповідальність за це, але свої дії він не припиняв та поклав грошові кошти в розмірі ста доларів в чохол, в якому зберігається прилад Драгер.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, аби надати діям чоловіка правову кваліфікацію.
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