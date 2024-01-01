На Волині вшанували пам’ять полеглого воїна

У селі Дуліби на Волині на честь загиблого воїнавідкрили меморіальну дошку. Встановили її на будівлі школи, де навчався захисник.Про це повідомила Турійська селищна рада.Участь у відкритті меморіальної дошки взяли мама загиблого захисника, педагоги та учні, земляки, староста, представники місцевої влади.Надто коротке життя відміряла доля Артуру та його ім’я назавжди вписане в історію нашої країни. Проте від цього біль не стає меншим, і в сонячний квітневий день весна втрачає свої барви, бо над юністюНародився Артур 22 березня 1997 року в Дулібах. Тут пройшло його дитинство. Після закінчення 9 класів хлопчина вступив у професійно-технічне училище. Поринаючи думками у спогади, присутні зауважили, що Артур був товариським, добрим і щирим, спокійним та абсолютно не конфліктним. Як більшість сільських хлопчаків любив рибалити, допомагав по господарству мамі й бабусі. Залишившись рано без тата, став наставником та другом для молодшого братаВін мріяв збудувати власну сім’ю, жити і працювати у мирній Україні. Та не судилося. Наприкінці червня 2023 року Артур приєднався до українського воїнства. А 27 вересня під час виконання бойового завдання на Донеччині поблизу міста Красногорівка захисник загинув, поліг у розквіті молодих літ, виборюючи волю та мирне майбутнє для нас та прийдешніх поколінь.Присутні вшанували хвилиною мовчання Героїв-земляків, Артура Новосада та всіх захисників, які загинули, захищаючи Україну.Урочисто відкрила меморіальну дошку мама загиблого воїнаЧин освячення провів настоятель храму Казанської ікони Божої Матері.До присутніх зернулися духовний наставник, заступник Турійського селищного голови, директорка гімназії. З їх вуст було сказано багато теплих добрих слів про Артура, вірного і мужнього сина своєї країни, звучали слова вдячності мамі, заклики берегти пам’ять про новітніх Героїв і побажання миру у нашій багатостраждальній країні.«Вічна пам’ять і шана загиблому воїну Артуру та всім Героям України!» - йдеться у повідомленні.