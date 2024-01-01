На Волині вшанували пам’ять полеглого воїна

На Волині вшанували пам’ять полеглого воїна
У селі Дуліби на Волині на честь загиблого воїна Артура Новосада відкрили меморіальну дошку. Встановили її на будівлі школи, де навчався захисник.

Про це повідомила Турійська селищна рада.

Участь у відкритті меморіальної дошки взяли мама загиблого захисника, педагоги та учні, земляки, староста, представники місцевої влади.
На Волині вшанували пам’ять полеглого воїна

Надто коротке життя відміряла доля Артуру та його ім’я назавжди вписане в історію нашої країни. Проте від цього біль не стає меншим, і в сонячний квітневий день весна втрачає свої барви, бо над юністю звучить заупокійна молитва.
На Волині вшанували пам’ять полеглого воїна

Народився Артур 22 березня 1997 року в Дулібах. Тут пройшло його дитинство. Після закінчення 9 класів хлопчина вступив у професійно-технічне училище. Поринаючи думками у спогади, присутні зауважили, що Артур був товариським, добрим і щирим, спокійним та абсолютно не конфліктним. Як більшість сільських хлопчаків любив рибалити, допомагав по господарству мамі й бабусі. Залишившись рано без тата, став наставником та другом для молодшого брата Владислава.
На Волині вшанували пам’ять полеглого воїна

Він мріяв збудувати власну сім’ю, жити і працювати у мирній Україні. Та не судилося. Наприкінці червня 2023 року Артур приєднався до українського воїнства. А 27 вересня під час виконання бойового завдання на Донеччині поблизу міста Красногорівка захисник загинув, поліг у розквіті молодих літ, виборюючи волю та мирне майбутнє для нас та прийдешніх поколінь.

Присутні вшанували хвилиною мовчання Героїв-земляків Івана Ващеню, Миколу Столярука, Богдана Гороцюка, Артура Новосада та всіх захисників, які загинули, захищаючи Україну.
На Волині вшанували пам’ять полеглого воїна

Урочисто відкрила меморіальну дошку мама загиблого воїна Мирослава Олексіївна.

Чин освячення провів настоятель храму Казанської ікони Божої Матері.
На Волині вшанували пам’ять полеглого воїна

До присутніх зернулися духовний наставник Сергій Кібаш, заступник Турійського селищного голови Сергій Власюк, директорка гімназії Вікторія Радобенко. З їх вуст було сказано багато теплих добрих слів про Артура, вірного і мужнього сина своєї країни, звучали слова вдячності мамі, заклики берегти пам’ять про новітніх Героїв і побажання миру у нашій багатостраждальній країні.
На Волині вшанували пам’ять полеглого воїна

«Вічна пам’ять і шана загиблому воїну Артуру та всім Героям України!» - йдеться у повідомленні.
На Волині вшанували пам’ять полеглого воїна


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Теги: вшанування, Волинь
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