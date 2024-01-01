Трагедія у Липцях: загинули дитина і дві жінки

Окупанти продовжують. Наразі відомо, що загинули дитина та дві жінки, ще 4 людини постраждали.Про це у телеграмі інформує очільник МВСВорог атакував селище Липці. Пошкоджені приміщення аптеки та крамниці, поранена 34-річна жінка. З-під завалів рятувальники визволили 16-річного юнака. 14-річна дівчина та ще дві жінки отримали смертельні поранення.Також росіяни атакували Вовчанськ - з безпілотника скинули вибухівку на автобус. 54-річний чоловік отримав поранення.Пізніше Вовчанськ знову опинився під ударом авіабомбами: пошкоджені будинки та господарчі споруди. Легкі тілесні ушкодження отримав чоловік, який працює сторожем.«Це – чергові злочини проти цивільних, чергове вбивство дитини. Знищення крамниць, аптеки, удар по автобусу - тероризм. І за нього ворог відповість», - зазначив глава МВС.