Трагедія у Липцях: загинули дитина і дві жінки

Трагедія у Липцях: загинули дитина і дві жінки
Окупанти продовжують бити по Харківщині. Наразі відомо, що загинули дитина та дві жінки, ще 4 людини постраждали.

Про це у телеграмі інформує очільник МВС Ігор Клименко.

Ворог атакував селище Липці. Пошкоджені приміщення аптеки та крамниці, поранена 34-річна жінка. З-під завалів рятувальники визволили 16-річного юнака. 14-річна дівчина та ще дві жінки отримали смертельні поранення.



Також росіяни атакували Вовчанськ - з безпілотника скинули вибухівку на автобус. 54-річний чоловік отримав поранення.

Пізніше Вовчанськ знову опинився під ударом авіабомбами: пошкоджені будинки та господарчі споруди. Легкі тілесні ушкодження отримав чоловік, який працює сторожем.

«Це – чергові злочини проти цивільних, чергове вбивство дитини. Знищення крамниць, аптеки, удар по автобусу - тероризм. І за нього ворог відповість», - зазначив глава МВС.


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Теги: обстріл, війна
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