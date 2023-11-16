На трасі у селі під Луцьком запрацює відеокамера

На трасі у селі під Луцьком запрацює відеокамера
У селі Жидичин на автомобільному шляху міжнародного значення М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече із 15 квітня запрацює камера автоматичної системи фотовідеофіксації порушень ПДР.

Про це у фейсбуці повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міськради.

У зв’язку з тим, що на дорозі, яка проходить через село Жидичин, є аварійно-небезпечні ділянка та ділянка з концентрацією дорожньо-транспортних пригод, автоматична фіксація буде розвантаженням та своєрідним важелем для зниження швидкості водіями.

«Шановні водії, нагадуємо, про безпеку та дотримання дозволеної швидкості», - закликали у департаменті мунварти.

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Теги: камери, Волинь
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