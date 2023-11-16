На трасі у селі під Луцьком запрацює відеокамера

У селі Жидичин на автомобільному шляху міжнародного значення М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече із 15 квітняфотовідеофіксації порушень ПДР.Про це у фейсбуці повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міськради.У зв’язку з тим, що на дорозі, яка проходить через село Жидичин, є аварійно-небезпечні ділянка та ділянка з концентрацією дорожньо-транспортних пригод, автоматична фіксація буде розвантаженням та своєрідним важелем для зниження швидкості водіями.«Шановні водії, нагадуємо, про безпеку та дотримання дозволеної швидкості», - закликали у департаменті мунварти.