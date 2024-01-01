Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 квітня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.



Температура:



в Луцьку вночі 9-11°С, вдень 17-19°С

по області вночі 7-12°С, вдень 15-20°С



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 квітня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.Температура:в Луцьку вночі 9-11°С, вдень 17-19°Спо області вночі 7-12°С, вдень 15-20°С

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