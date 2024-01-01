До Луцька «на щиті» привезли полеглих на війні Героїв





Відео зустрічі траурного кортежу опублікувала Волинська ОДА.



Зустрічали полеглих Герої у Піддубці на АЗС «KING OIL».



Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 10 квітня, до Луцька прибула гуманітарна місія «на щиті», яка доставляє тіла полеглих на війні Героїв.Відео зустрічі траурного кортежу опублікувала Волинська ОДА.Зустрічали полеглих Герої у Піддубці на АЗС «KING OIL».Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

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