До Луцька «на щиті» привезли полеглих на війні Героїв

До Луцька «на щиті» привезли полеглих на війні Героїв
У середу, 10 квітня, до Луцька прибула гуманітарна місія «на щиті», яка доставляє тіла полеглих на війні Героїв.

Відео зустрічі траурного кортежу опублікувала Волинська ОДА.

Зустрічали полеглих Герої у Піддубці на АЗС «KING OIL».

Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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