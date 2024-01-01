У Луцьку ДТП: легковик влетів у вантажівку

У Луцьку ДТП: легковик влетів у вантажівку
У Луцьку на вулиці Володимирській легковик «Рено» влетів у вантажівку.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 10 квітня, близько 18:30, - пишуть Волинські новини.

Водій автомобіля «Рено» не вибрав безпечної дистанції та вʼїхав у вантажівку. Легковик отримав серйозні пошкодження. На щастя, обійшлося без постраждалих.

У пресслужбі патрульної поліції розповіли, що водій автомобіля «Рено» не був уважним, не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з «Мерседесом», який рухався попереду.

Внаслідок аварії автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

На місці події водії повідомили працівників патрульної поліції, що вони бажають розійтися по Європротоколу.


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Теги: ДТП, Луцьк
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