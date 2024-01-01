У Луцьку ДТП: легковик влетів у вантажівку





Дорожньо-транспортна пригода трапилася 10 квітня, близько 18:30, - пишуть



Водій автомобіля «Рено» не вибрав безпечної дистанції та вʼїхав у вантажівку. Легковик отримав серйозні пошкодження. На щастя, обійшлося без постраждалих.



У пресслужбі патрульної поліції розповіли, що водій автомобіля «Рено» не був уважним, не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з «Мерседесом», який рухався попереду.



Внаслідок аварії автомобілі зазнали механічних пошкоджень.



На місці події водії повідомили працівників патрульної поліції, що вони бажають розійтися по Європротоколу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Володимирській легковик «Рено» влетів у вантажівку.Дорожньо-транспортна пригода трапилася 10 квітня, близько 18:30, - пишуть Волинські новини Водій автомобіля «Рено» не вибрав безпечної дистанції та вʼїхав у вантажівку. Легковик отримав серйозні пошкодження. На щастя, обійшлося без постраждалих.У пресслужбі патрульної поліції розповіли, що водій автомобіля «Рено» не був уважним, не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з «Мерседесом», який рухався попереду.Внаслідок аварії автомобілі зазнали механічних пошкоджень.На місці події водії повідомили працівників патрульної поліції, що вони бажають розійтися по Європротоколу.

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