У Луцьку люди штурмують «секонд»





Відповідне відео опублікували у соцмережах, передає



Люди збивали один одного з ніг та заштовхували у магазин.



Нагадаємо: нещодавно ми з'ясували, на яких «секондах» у місті цілком реально увірвати брендований одяг за низькою ціною.



Лучанка, яка прислала відео, каже, що дехто й на «Теслі» приїхав.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку охочі скупитися недорогим одягом «штурмували» один з місцевих магазинів секонд-хенду.Відповідне відео опублікували у соцмережах, передає "Конкурент" Люди збивали один одного з ніг та заштовхували у магазин.Нагадаємо: нещодавно ми з'ясували, на яких «секондах» у місті цілком реально увірвати брендований одяг за низькою ціною.Лучанка, яка прислала відео, каже, що дехто й на «Теслі» приїхав.

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