У Луцьку люди штурмують «секонд»
Сьогодні, 22:19
У Луцьку охочі скупитися недорогим одягом «штурмували» один з місцевих магазинів секонд-хенду.
Відповідне відео опублікували у соцмережах, передає "Конкурент".
Люди збивали один одного з ніг та заштовхували у магазин.
Нагадаємо: нещодавно ми з'ясували, на яких «секондах» у місті цілком реально увірвати брендований одяг за низькою ціною.
Лучанка, яка прислала відео, каже, що дехто й на «Теслі» приїхав.
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Відповідне відео опублікували у соцмережах, передає "Конкурент".
Люди збивали один одного з ніг та заштовхували у магазин.
Нагадаємо: нещодавно ми з'ясували, на яких «секондах» у місті цілком реально увірвати брендований одяг за низькою ціною.
Лучанка, яка прислала відео, каже, що дехто й на «Теслі» приїхав.
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