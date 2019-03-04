У Луцьку люди штурмують «секонд»

У Луцьку люди штурмують «секонд»
У Луцьку охочі скупитися недорогим одягом «штурмували» один з місцевих магазинів секонд-хенду.

Відповідне відео опублікували у соцмережах, передає "Конкурент".

Люди збивали один одного з ніг та заштовхували у магазин.

Нагадаємо: нещодавно ми з'ясували, на яких «секондах» у місті цілком реально увірвати брендований одяг за низькою ціною.

Лучанка, яка прислала відео, каже, що дехто й на «Теслі» приїхав.

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Теги: секонд, штурм, луцьк
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