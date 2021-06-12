У Луцьку стартуватиме туристичний сезон: що планують

У Луцьку стартуватиме туристичний сезон: що планують
У Луцьку в травні – відкриття туристичного сезону.

Що нового планують, у коментарі для сайту «Конкурент» розповіла заступниця директора КП «Центр розвитку туризму» Валентина Машлай.

Зі слів Валентини, у місті відновлять проєкт, у якому візьмуть учать відомі люди.

«Ми хочемо перезапустити проект «Екскурсовод у відпустці», який колись давно був. Коли наші екскурсоводи підуть у відпустку, то ми будемо шукати відомих людей, які люблять Луцьк, знають його, якісь особливості, цікавинки. Ми хочемо їх залучати і запускати таку серію, аби лучани записувалися.

Також багато заходів плануємо в Окольному замку, у липні буде річниця його відкриття. Але і у травні хочемо там провести день музеїв», – каже вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: туристичний сезон, луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку стартуватиме туристичний сезон: що планують
Сьогодні, 23:16
Мобілізація жінок в Україні: чи є така перспектива
Сьогодні, 22:48
У Луцьку люди штурмують «секонд»
Сьогодні, 22:19
Сповідь і причастя перед Великоднем: як правильно готуватися
Сьогодні, 21:46
У Луцьку ДТП: легковик влетів у вантажівку
Сьогодні, 21:12
Схожі новини
Подорож у часі: яким був третій день арт-променаду «Так звучить Луцьк». ФОТО Подорож у часі: яким був третій день арт-променаду «Так звучить Луцьк». ФОТО
12 червень, 2021, 12:55
Туристів Луцьком возитиме «Волинянка» Туристів Луцьком возитиме «Волинянка»
18 червень, 2017, 23:20
Незабаром у Луцьку відкриття туристичного сезону Незабаром у Луцьку відкриття туристичного сезону
29 квітень, 2016, 17:39
У Луцьку люди штурмують «секонд» У Луцьку люди штурмують «секонд»
Сьогодні, 22:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку стартуватиме туристичний сезон: що планують
Сьогодні, 23:16
 0
Мобілізація жінок в Україні: чи є така перспектива
Сьогодні, 22:48
 0
У Луцьку люди штурмують «секонд»
Сьогодні, 22:19
 0
Сповідь і причастя перед Великоднем: як правильно готуватися
Сьогодні, 21:46
 0
У Луцьку ДТП: легковик влетів у вантажівку
Сьогодні, 21:12
 0
Медіа
відео
1/8