У Луцьку стартуватиме туристичний сезон: що планують
Сьогодні, 23:16
У Луцьку в травні – відкриття туристичного сезону.
Що нового планують, у коментарі для сайту «Конкурент» розповіла заступниця директора КП «Центр розвитку туризму» Валентина Машлай.
Зі слів Валентини, у місті відновлять проєкт, у якому візьмуть учать відомі люди.
«Ми хочемо перезапустити проект «Екскурсовод у відпустці», який колись давно був. Коли наші екскурсоводи підуть у відпустку, то ми будемо шукати відомих людей, які люблять Луцьк, знають його, якісь особливості, цікавинки. Ми хочемо їх залучати і запускати таку серію, аби лучани записувалися.
Також багато заходів плануємо в Окольному замку, у липні буде річниця його відкриття. Але і у травні хочемо там провести день музеїв», – каже вона.
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Що нового планують, у коментарі для сайту «Конкурент» розповіла заступниця директора КП «Центр розвитку туризму» Валентина Машлай.
Зі слів Валентини, у місті відновлять проєкт, у якому візьмуть учать відомі люди.
«Ми хочемо перезапустити проект «Екскурсовод у відпустці», який колись давно був. Коли наші екскурсоводи підуть у відпустку, то ми будемо шукати відомих людей, які люблять Луцьк, знають його, якісь особливості, цікавинки. Ми хочемо їх залучати і запускати таку серію, аби лучани записувалися.
Також багато заходів плануємо в Окольному замку, у липні буде річниця його відкриття. Але і у травні хочемо там провести день музеїв», – каже вона.
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