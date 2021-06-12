У Луцьку стартуватиме туристичний сезон: що планують





Що нового планують, у коментарі для сайту Валентина Машлай.



Зі слів Валентини, у місті відновлять проєкт, у якому візьмуть учать відомі люди.



«Ми хочемо перезапустити проект «Екскурсовод у відпустці», який колись давно був. Коли наші екскурсоводи підуть у відпустку, то ми будемо шукати відомих людей, які люблять Луцьк, знають його, якісь особливості, цікавинки. Ми хочемо їх залучати і запускати таку серію, аби лучани записувалися.



Також багато заходів плануємо в Окольному замку, у липні буде річниця його відкриття. Але і у травні хочемо там провести день музеїв», – каже вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку в травні – відкриття туристичного сезону.Що нового планують, у коментарі для сайту «Конкурент» розповіла заступниця директора КП «Центр розвитку туризму»Зі слів Валентини, у місті відновлять проєкт, у якому візьмуть учать відомі люди.«Ми хочемо перезапустити проект «Екскурсовод у відпустці», який колись давно був. Коли наші екскурсоводи підуть у відпустку, то ми будемо шукати відомих людей, які люблять Луцьк, знають його, якісь особливості, цікавинки. Ми хочемо їх залучати і запускати таку серію, аби лучани записувалися.Також багато заходів плануємо в Окольному замку, у липні буде річниця його відкриття. Але і у травні хочемо там провести день музеїв», – каже вона.

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