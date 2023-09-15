Мобілізація жінок в Україні: чи є така перспектива

Мобілізація жінок в Україні: чи є така перспектива
Питання мобілізації жінок в Україні не стоїть на порядку денному. Тож, на тлі активного розповсюдження інформації про нібито зміни до законодавства щодо мобілізації жінок в Україні, Центр протидії дезінформації спростував це.

Про це йдеться у повідомленні Центру 10 квітня.

"Жоден закон, який стосується мобілізації, не передбачає мобілізації жінок. Тож розповсюджувана інформація - фейкова. Питання мобілізації жінок сьогодні не є актуальним та не розглядається органами влади. Жінки можуть мобілізовуватися до Сил оборони України виключно добровільно. Інше - не планується", - йдеться у повідомленні ЦПД.

Раніше радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва в інтерв'ю The Times заявила, що Україна повинна готуватися до мобілізації жінок найближчими роками.

"Як і Ізраїль, ми повинні бути готові до цього, а це означає, що ми повинні навчати чоловіків і жінок бути готовими до війни", - сказала вона.

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Теги: мобілізація, жінки
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