Мобілізація жінок в Україні: чи є така перспектива

Питання мобілізації жінок в Україні не стоїть на порядку денному. Тож, на тлі активного розповсюдження інформації про нібито зміни до законодавства щодо мобілізації жінок в Україні, Центр протидії дезінформації спростував це.Про це йдеться у повідомленні Центру 10 квітня."Жоден закон, який стосується мобілізації, не передбачає мобілізації жінок. Тож розповсюджувана інформація - фейкова. Питання мобілізації жінок сьогодні не є актуальним та не розглядається органами влади. Жінки можуть мобілізовуватися до Сил оборони України виключно добровільно. Інше - не планується", - йдеться у повідомленні ЦПД.Раніше радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військв інтерв'ю The Times заявила, що Україна повинна готуватися до мобілізації жінок найближчими роками."Як і Ізраїль, ми повинні бути готові до цього, а це означає, що ми повинні навчати чоловіків і жінок бути готовими до війни", - сказала вона.