Мобілізація жінок в Україні: чи є така перспектива
Сьогодні, 22:48
Питання мобілізації жінок в Україні не стоїть на порядку денному. Тож, на тлі активного розповсюдження інформації про нібито зміни до законодавства щодо мобілізації жінок в Україні, Центр протидії дезінформації спростував це.
Про це йдеться у повідомленні Центру 10 квітня.
"Жоден закон, який стосується мобілізації, не передбачає мобілізації жінок. Тож розповсюджувана інформація - фейкова. Питання мобілізації жінок сьогодні не є актуальним та не розглядається органами влади. Жінки можуть мобілізовуватися до Сил оборони України виключно добровільно. Інше - не планується", - йдеться у повідомленні ЦПД.
Раніше радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва в інтерв'ю The Times заявила, що Україна повинна готуватися до мобілізації жінок найближчими роками.
"Як і Ізраїль, ми повинні бути готові до цього, а це означає, що ми повинні навчати чоловіків і жінок бути готовими до війни", - сказала вона.
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Про це йдеться у повідомленні Центру 10 квітня.
"Жоден закон, який стосується мобілізації, не передбачає мобілізації жінок. Тож розповсюджувана інформація - фейкова. Питання мобілізації жінок сьогодні не є актуальним та не розглядається органами влади. Жінки можуть мобілізовуватися до Сил оборони України виключно добровільно. Інше - не планується", - йдеться у повідомленні ЦПД.
Раніше радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва в інтерв'ю The Times заявила, що Україна повинна готуватися до мобілізації жінок найближчими роками.
"Як і Ізраїль, ми повинні бути готові до цього, а це означає, що ми повинні навчати чоловіків і жінок бути готовими до війни", - сказала вона.
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