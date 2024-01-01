11 квітня на Волині: гортаючи календар

11 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження ексголова Апеляційного суду Волинської області Петро Філюк.

Також день народження 11 квітня у громадської діячки Ольги Наход та журналістки, перекладачки Юлії Дерев’янчук.

У неділю, 11 квітня, іменини відзначають: Яків, Петро, Іван, Микола, Прохір.

11 квітня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Антипа. Він був єпископом Пергамської церкви та учнем святого Іоана Богослова. Жив за часів правління імператора Нерона, який був язичником, що проводив жорстокі гоніння за християнами. Святитель Антип постійно таємно проводив проповіді і богослужіння.

11 квітня в Україні і світі Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів. Дату цього пам'ятного дня обрали не випадково, адже саме 11 квітня 1945 року відбулося повстання в'язнів концтабору Бухенвальд, який був розташований в центральній Німеччині. Більша частина гітлеровців втекла з табору, адже боялася приходу американських військ. В період Другої світової війни нацистами було знищено понад 11 мільйонів людей в концтаборах. З них — кожна п'ята дитина.

Також 11 квітня Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. Дату обрали на честь дня народження англійського лікаря Джеймса Паркінсона, який відкрив та першим описав захворювання.


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Теги: дні народження, свята, іменини
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