У міноборони новий речник - поет і Шевченківський лавреат Лазуткін

Дмитро Лазуткін.



Про це сам Лазуткін розповів у середу, 10 квітня, виданню



Лазуткін позитивно відгукнувся про свій новий колектив: "В управлінні преси та інформації працює потужна команда, яку очолює Іларіон Павлюк. Також тут Роман Вінтонів, його заступник, і з нами працює відомий поет з дипломатичною освітою Микола Кулінич. Дуже комфортно працювати з такими професійними людьми, які розуміються на роботі преси, дуже обережно поводяться зі словом і дружньо до мене поставилися".



За його словами, саме добрий рівень взаєморозуміння відіграв важливу роль в тому, що він вирішив стати речником МО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Офіційним представником - речником - Міністерства оборони (МО) України став український поет, лавреат Шевченківської премії й телеведучийПро це сам Лазуткін розповів у середу, 10 квітня, виданню "УП.Культура" . За його словами, на початку лютого він перевівся з 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура", в яку мобілізувався в червні 2023 року, до 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. В складі 59-ї бригади його направили в березні у відрядження до міноборони. Для вступу на посаду речника він пройшов конкурс і був обраний серед інших претендентів.Лазуткін позитивно відгукнувся про свій новий колектив: "В управлінні преси та інформації працює потужна команда, яку очолює. Також тут, його заступник, і з нами працює відомий поет з дипломатичною освітою. Дуже комфортно працювати з такими професійними людьми, які розуміються на роботі преси, дуже обережно поводяться зі словом і дружньо до мене поставилися".За його словами, саме добрий рівень взаєморозуміння відіграв важливу роль в тому, що він вирішив стати речником МО.

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