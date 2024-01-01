У міноборони новий речник - поет і Шевченківський лавреат Лазуткін

У міноборони новий речник - поет і Шевченківський лавреат Лазуткін
Офіційним представником - речником - Міністерства оборони (МО) України став український поет, лавреат Шевченківської премії й телеведучий Дмитро Лазуткін.

Про це сам Лазуткін розповів у середу, 10 квітня, виданню "УП.Культура". За його словами, на початку лютого він перевівся з 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура", в яку мобілізувався в червні 2023 року, до 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. В складі 59-ї бригади його направили в березні у відрядження до міноборони. Для вступу на посаду речника він пройшов конкурс і був обраний серед інших претендентів.

Лазуткін позитивно відгукнувся про свій новий колектив: "В управлінні преси та інформації працює потужна команда, яку очолює Іларіон Павлюк. Також тут Роман Вінтонів, його заступник, і з нами працює відомий поет з дипломатичною освітою Микола Кулінич. Дуже комфортно працювати з такими професійними людьми, які розуміються на роботі преси, дуже обережно поводяться зі словом і дружньо до мене поставилися".

За його словами, саме добрий рівень взаєморозуміння відіграв важливу роль в тому, що він вирішив стати речником МО.

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Теги: Міноборони, речник
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