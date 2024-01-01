Банери з портретами загиблих Героїв встановлять на площі у Володимирі





Відповідне рішення, розглянувши колективне звернення родин загиблих захисників щодо встановлення пам’ятних зображень їхнім рідним від 27-го лютого, ухвалили на позачерговому засідання засіданні виконавчого комітету 10-го квітня.



Тож виконком надав дозвіл на встановлення інформаційних стендів на честь захисників України, які загинули захищаючи незалежність та територіальну цілісність України.



Банери міститимуть графічні зображення з портретами, короткою біографічною інформацією, описом місця загибелі, державними нагородами загиблих захисників. Їх розмістять на площі Героїв у Володимирі,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі на Площі Героїв встановлять інформаційні стенди у формі кубів із портретами загиблих Героїв російсько-української війни.Відповідне рішення, розглянувши колективне звернення родин загиблих захисників щодо встановлення пам’ятних зображень їхнім рідним від 27-го лютого, ухвалили на позачерговому засідання засіданні виконавчого комітету 10-го квітня.Тож виконком надав дозвіл на встановлення інформаційних стендів на честь захисників України, які загинули захищаючи незалежність та територіальну цілісність України.Банери міститимуть графічні зображення з портретами, короткою біографічною інформацією, описом місця загибелі, державними нагородами загиблих захисників. Їх розмістять на площі Героїв у Володимирі, пише БУГ.

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