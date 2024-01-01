Рожищенський міський голова заробив понад пів мільйона за минулий рік

Рожищенський міський голова заробив понад пів мільйона за минулий рік
Рожищенський міський голова Вячеслав Поліщук подав декларацію про доходи за 2023 рік.

Документ доступний на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, передає Район.Рожище.

Згідно з декларацією, у 2023 році В'ячеслав Поліщук був власником земельної ділянки на 2 гектари у селі Кременець та автомобіля Renault Trafic 2008 року випуску. Решта майна перебувала у власності тещі Софії Вавринюк – земельна ділянка на 7 соток та будинок на 81 квадрат у Рожищі.

Заробітна плата міського голови за 2023 рік – 556 365 гривень. Заробітна плата дружини Ірини Поліщук у Рожищенській багатопрофільній лікарні – 148 660 гривні. Пенсія тещі – 49 079 гривня.

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Теги: декларація, доходи, Поліщук
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