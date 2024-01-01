Рожищенський міський голова заробив понад пів мільйона за минулий рік
Сьогодні, 08:20
Рожищенський міський голова Вячеслав Поліщук подав декларацію про доходи за 2023 рік.
Документ доступний на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, передає Район.Рожище.
Згідно з декларацією, у 2023 році В'ячеслав Поліщук був власником земельної ділянки на 2 гектари у селі Кременець та автомобіля Renault Trafic 2008 року випуску. Решта майна перебувала у власності тещі Софії Вавринюк – земельна ділянка на 7 соток та будинок на 81 квадрат у Рожищі.
Заробітна плата міського голови за 2023 рік – 556 365 гривень. Заробітна плата дружини Ірини Поліщук у Рожищенській багатопрофільній лікарні – 148 660 гривні. Пенсія тещі – 49 079 гривня.
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Документ доступний на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, передає Район.Рожище.
Згідно з декларацією, у 2023 році В'ячеслав Поліщук був власником земельної ділянки на 2 гектари у селі Кременець та автомобіля Renault Trafic 2008 року випуску. Решта майна перебувала у власності тещі Софії Вавринюк – земельна ділянка на 7 соток та будинок на 81 квадрат у Рожищі.
Заробітна плата міського голови за 2023 рік – 556 365 гривень. Заробітна плата дружини Ірини Поліщук у Рожищенській багатопрофільній лікарні – 148 660 гривні. Пенсія тещі – 49 079 гривня.
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