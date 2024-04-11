Вночі росія атакувала енергетику 40 ракетами і 40 дронами: є пошкодження в 5 регіонах





Частину ракет і "шахедів" вдалося збити, але не всі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише



"Російські терористи знову цілили саме по об’єктах критичної інфраструктури. Був черговий підлий ракетний удар по Харкову та Харківській області. Мішенню стали також об’єкти в інших областях: Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській", – сказав він.



В "Укренерго" додали, що ракети і дрони пошкодили підстанції та об'єкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.



"З 6:31 на Харківщині введені графіки аварійних відключень", – йдеться у повідомленні.



В інших регіонах обмежень немає.



У Київській області є влучання в об'єкт інфраструктури. Станом на 7 ранку пожежу та ще гасили.



Найбільше під час атаки постраждала Харківська область.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цієї ночі ворог завдав масованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури. Ворог випустив понад 40 ракет та ще близько 40 ударних дронів.Частину ракет і "шахедів" вдалося збити, але не всі. Про це повідомив президент, пише LB.ua "Російські терористи знову цілили саме по об’єктах критичної інфраструктури. Був черговий підлий ракетний удар по Харкову та Харківській області. Мішенню стали також об’єкти в інших областях: Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській", – сказав він.В "Укренерго" додали, що ракети і дрони пошкодили підстанції та об'єкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях."З 6:31 на Харківщині введені графіки аварійних відключень", – йдеться у повідомленні.В інших регіонах обмежень немає.У Київській області є влучання в об'єкт інфраструктури. Станом на 7 ранку пожежу та ще гасили.Найбільше під час атаки постраждала Харківська область.

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