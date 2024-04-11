Вночі росія атакувала енергетику 40 ракетами і 40 дронами: є пошкодження в 5 регіонах

Вночі росія атакувала енергетику 40 ракетами і 40 дронами: є пошкодження в 5 регіонах
Цієї ночі ворог завдав масованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури. Ворог випустив понад 40 ракет та ще близько 40 ударних дронів.

Частину ракет і "шахедів" вдалося збити, але не всі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише LB.ua.

"Російські терористи знову цілили саме по об’єктах критичної інфраструктури. Був черговий підлий ракетний удар по Харкову та Харківській області. Мішенню стали також об’єкти в інших областях: Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській", – сказав він.

В "Укренерго" додали, що ракети і дрони пошкодили підстанції та об'єкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.

"З 6:31 на Харківщині введені графіки аварійних відключень", – йдеться у повідомленні.

В інших регіонах обмежень немає.

У Київській області є влучання в об'єкт інфраструктури. Станом на 7 ранку пожежу та ще гасили.

Найбільше під час атаки постраждала Харківська область.

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Теги: Україна, росія, війна
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