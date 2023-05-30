У Луцьку до початку сезону обладнають території міських пляжів

У Луцьку до початку сезону обладнають території міських пляжів
У Луцьку до 30 травня планують здійснити обладнання території пляжів у відповідність до діючих правил і санітарних норм.

Про це йде мова у розпорядженні міського голови Луцька Ігоря Поліщука.

Традиційно місцями масового відпочинку громадян у громаді є дві пляжні зони: на р. Стир (поблизу Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки) та на Теремнівській водоймі.

Купальний сезон буде встановлено з 01 червня до 31 серпня 2024 року.

Департамент житлово-комунального господарства має привести обладнання території пляжів у відповідність до діючих правил і санітарних норм. Роботи потрібно завершити до 30 травня 2024 року.

Також потрібно організувати підтримання територій пляжів в належному санітарному стані, забезпечити скошування трави та вирубку самосійних дерев і кущів берегової смуги протягом усього купального сезону.

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Теги: пляж, луцьк
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