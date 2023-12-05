Львівщина: окупанти поцілили по обʼєкту газорозподільчої інфраструктури та електропідстанції

Львівщина: окупанти поцілили по обʼєкту газорозподільчої інфраструктури та електропідстанції
Уночі ворожі крилаті ракети різного класу та БпЛА атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

"Це обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція – у Червоноградському.

Почалися пожежі. Їх оперативно загасили вогнеборці.

Жертв та постраждалих нема", - йдеться в повідомленні.

Козицьки йзазначив, що усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.

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Теги: Львівщина, атака
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