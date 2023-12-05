Львівщина: окупанти поцілили по обʼєкту газорозподільчої інфраструктури та електропідстанції
Сьогодні, 09:15
Уночі ворожі крилаті ракети різного класу та БпЛА атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.
Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.
"Це обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція – у Червоноградському.
Почалися пожежі. Їх оперативно загасили вогнеборці.
Жертв та постраждалих нема", - йдеться в повідомленні.
Козицьки йзазначив, що усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.
"Це обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція – у Червоноградському.
Почалися пожежі. Їх оперативно загасили вогнеборці.
Жертв та постраждалих нема", - йдеться в повідомленні.
Козицьки йзазначив, що усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Українські захисники знищили ще 810 окупантів
Сьогодні, 09:50
Яка ситуація на фронті станом на ранок 11 квітня
Сьогодні, 09:38
Львівщина: окупанти поцілили по обʼєкту газорозподільчої інфраструктури та електропідстанції
Сьогодні, 09:15
Вночі росія атакувала енергетику 40 ракетами і 40 дронами: є пошкодження в 5 регіонах
Сьогодні, 09:00