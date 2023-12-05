Львівщина: окупанти поцілили по обʼєкту газорозподільчої інфраструктури та електропідстанції





Про це Максим Козицький.



"Це обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція – у Червоноградському.



Почалися пожежі. Їх оперативно загасили вогнеборці.



Жертв та постраждалих нема", - йдеться в повідомленні.



Козицьки йзазначив, що усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уночі ворожі крилаті ракети різного класу та БпЛА атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.Про це повідомив голова ОВА"Це обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція – у Червоноградському.Почалися пожежі. Їх оперативно загасили вогнеборці.Жертв та постраждалих нема", - йдеться в повідомленні.Козицьки йзазначив, що усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.

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