Українські захисники знищили ще 810 окупантів
Сьогодні, 09:50
Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 450 890 вояк.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 450890 (+810) осіб,
танків ‒ 7137 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 13679 (+12) од,
артилерійських систем – 11452 (+48) од,
РСЗВ – 1040 (+0) од,
засоби ППО ‒ 754 (+1) од,
літаків – 347 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / – 9104 (+34),
крилаті ракети ‒ 2069 (+2),
кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 15298 (+50) од,
спеціальна техніка ‒ 1882 (+6).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 450890 (+810) осіб,
танків ‒ 7137 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 13679 (+12) од,
артилерійських систем – 11452 (+48) од,
РСЗВ – 1040 (+0) од,
засоби ППО ‒ 754 (+1) од,
літаків – 347 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / – 9104 (+34),
крилаті ракети ‒ 2069 (+2),
кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 15298 (+50) од,
спеціальна техніка ‒ 1882 (+6).
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