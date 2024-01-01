Українські захисники знищили ще 810 окупантів

Українські захисники знищили ще 810 окупантів
Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 450 890 вояк.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 450890 (+810) осіб,

танків ‒ 7137 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 13679 (+12) од,

артилерійських систем – 11452 (+48) од,

РСЗВ – 1040 (+0) од,

засоби ППО ‒ 754 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / – 9104 (+34),

крилаті ракети ‒ 2069 (+2),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15298 (+50) од,

спеціальна техніка ‒ 1882 (+6).

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Теги: Україна, росія, війна
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