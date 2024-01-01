Українські захисники знищили ще 810 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.24 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 450890 (+810) осіб,



танків ‒ 7137 (+5) од,



бойових броньованих машин ‒ 13679 (+12) од,



артилерійських систем – 11452 (+48) од,



РСЗВ – 1040 (+0) од,



засоби ППО ‒ 754 (+1) од,



літаків – 347 (+0) од,



гелікоптерів – 325 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня / – 9104 (+34),



крилаті ракети ‒ 2069 (+2),



кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,



підводні човни - 1 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 15298 (+50) од,



спеціальна техніка ‒ 1882 (+6).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 450 890 вояк.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 450890 (+810) осіб,танків ‒ 7137 (+5) од,бойових броньованих машин ‒ 13679 (+12) од,артилерійських систем – 11452 (+48) од,РСЗВ – 1040 (+0) од,засоби ППО ‒ 754 (+1) од,літаків – 347 (+0) од,гелікоптерів – 325 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / – 9104 (+34),крилаті ракети ‒ 2069 (+2),кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 15298 (+50) од,спеціальна техніка ‒ 1882 (+6).

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