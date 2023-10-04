У Кривому Розі вибух газу зруйнував два поверхи: є загиблий та поранені
Сьогодні, 10:30
Уночі 11 квітня через витік побутового газу стався вибух в одній із багатоповерхівок Кривого Рогу, що в Дніпропетровській області. Відомо про одного загиблого та сімох поранених.
Про це повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко, пише Громадське.
Він зазначив, що внаслідок вибуху газу частково зруйновано конструкції з 3-го до 5-го поверху одного з під'їздів. У будинку виникла пожежа, яку рятувальники швидко загасили. На місці надзвичайної ситуації працюють усі відповідні служби.
За даними Олександра Вілкула, на місці вибуху під завалами знайшли одного загиблого — це чоловік 47 років.
За даними РВА, постраждали 7 людей: з них трьох шпиталізували, а іншим надали медичну допомогу на місці.
Вілкул зазначив, що розбір завалів продовжується: під завалами ще можуть бути постраждалі.
Біля будинку розгорнули штаб із надання психологічної допомоги. Туди звернулися вже понад 20 людей. Також у сусідній школі функціонує «Пункт незламності».
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Про це повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко, пише Громадське.
Він зазначив, що внаслідок вибуху газу частково зруйновано конструкції з 3-го до 5-го поверху одного з під'їздів. У будинку виникла пожежа, яку рятувальники швидко загасили. На місці надзвичайної ситуації працюють усі відповідні служби.
За даними Олександра Вілкула, на місці вибуху під завалами знайшли одного загиблого — це чоловік 47 років.
За даними РВА, постраждали 7 людей: з них трьох шпиталізували, а іншим надали медичну допомогу на місці.
Вілкул зазначив, що розбір завалів продовжується: під завалами ще можуть бути постраждалі.
Біля будинку розгорнули штаб із надання психологічної допомоги. Туди звернулися вже понад 20 людей. Також у сусідній школі функціонує «Пункт незламності».
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