На Львівщині вночі збили 6 крилатих ракет та 7 ударних дронів

На Львівщині вночі збили 6 крилатих ракет та 7 ударних дронів
На Львівщині цієї ночі, 11 квітня, збили 6 крилатих ракет та 7 ударних дронів.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"За попередньою інформацією, цієї ночі воїни ПвК «Захід» та мобільні вогневі групи збили над Львівщиною 7 ворожих безпілотників та 6 крилатих ракет.

На жаль, є і влучання.

Дякую величезне нашим оборонцям неба за професіоналізм, який вони проявили у критичних умовах.

Дякую, що обійшлося без жертв та постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що окупанти на Львівщині поцілили по обʼєкту газорозподільчої інфраструктури та електропідстанції.

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Теги: Львівщина, обстріл, росія
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