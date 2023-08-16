На Львівщині вночі збили 6 крилатих ракет та 7 ударних дронів
Сьогодні, 10:51
На Львівщині цієї ночі, 11 квітня, збили 6 крилатих ракет та 7 ударних дронів.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"За попередньою інформацією, цієї ночі воїни ПвК «Захід» та мобільні вогневі групи збили над Львівщиною 7 ворожих безпілотників та 6 крилатих ракет.
На жаль, є і влучання.
Дякую величезне нашим оборонцям неба за професіоналізм, який вони проявили у критичних умовах.
Дякую, що обійшлося без жертв та постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що окупанти на Львівщині поцілили по обʼєкту газорозподільчої інфраструктури та електропідстанції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"За попередньою інформацією, цієї ночі воїни ПвК «Захід» та мобільні вогневі групи збили над Львівщиною 7 ворожих безпілотників та 6 крилатих ракет.
На жаль, є і влучання.
Дякую величезне нашим оборонцям неба за професіоналізм, який вони проявили у критичних умовах.
Дякую, що обійшлося без жертв та постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що окупанти на Львівщині поцілили по обʼєкту газорозподільчої інфраструктури та електропідстанції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині зіткнулися два автомобілі: є постраждалі
Сьогодні, 11:15
На Львівщині вночі збили 6 крилатих ракет та 7 ударних дронів
Сьогодні, 10:51
Довічне ув’язнення загрожує депутату, який підірвав гранати у сільраді на Закарпатті
Сьогодні, 10:42