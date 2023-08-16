На Львівщині вночі збили 6 крилатих ракет та 7 ударних дронів





Про це Максим Козицький.



"За попередньою інформацією, цієї ночі воїни ПвК «Захід» та мобільні вогневі групи збили над Львівщиною 7 ворожих безпілотників та 6 крилатих ракет.



На жаль, є і влучання.



Дякую величезне нашим оборонцям неба за професіоналізм, який вони проявили у критичних умовах.



Дякую, що обійшлося без жертв та постраждалих", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що окупанти на Львівщині поцілили по обʼєкту газорозподільчої інфраструктури та електропідстанції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Львівщині цієї ночі, 11 квітня, збили 6 крилатих ракет та 7 ударних дронів.Про це повідомив голова Львівської ОВА"За попередньою інформацією, цієї ночі воїни ПвК «Захід» та мобільні вогневі групи збили над Львівщиною 7 ворожих безпілотників та 6 крилатих ракет.На жаль, є і влучання.Дякую величезне нашим оборонцям неба за професіоналізм, який вони проявили у критичних умовах.Дякую, що обійшлося без жертв та постраждалих", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що окупанти

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію