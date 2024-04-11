Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію без демобілізації

законопроєкт про мобілізацію. За віддали голоси 283 людини, повідомили народні депутати в соцмережах.



За документ проголосували приблизно за п'ять хвилин після узгодження правок, які вночі розглядали до 2 години. Законопроєкт ухвалили в комітетській редакції, пише



"Всі врахування 31 правки набрали голоси на підтвердження. Без інтриги, окрім правки про демобілізацію (там 227)", – сказав нардеп Ярослав Железняк.



Народна депутатка Ірина Геращенко написала, що "227 депутатів збили поправку про можливість звільнення з військової служби. 176 слуг, ОПЗЖ і 2 батьківщина".



Законопроєкт про мобілізацію



Підготовка цього законопроєкту триває з минулого року. 25 грудня цей законопроєкт внесли до парламенту, і відтоді аж до сьогодні ухвалити документ, що мав би унормувати питання мобілізації, ротації, відпусток, демобілізації так і не спромоглися. В першому читанні за законопроєкт проголосували 7 лютого.



Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації ще 4 січня. Депутати запропонували понад 4000 правок до документу, і їх розгляд у комітеті завершили 29 березня. З законопроєкту вирішили виключити велику кількість покарань, з якими б могли зіткнутися ухилянти.



Окрім того, 9 квітня з'ясувалося, що з тексту виключили ще й питання демобілізації і ротації – для цього хочуть створити окремий проєкт закону. Пропозицію винести підстави для звільнення з військової служби і ротації в окремий законопроєкт висловив головком Сирський. Він написав відповідного листа міністру оборони Рустему Умєрову.



Пропозиції щодо демобілізації в тексті законопроєкту змінювали декілька разів. Раніше йшлося про можливість демобілізації після 36 місяців служби за рішення Ставки, потім – про звільнення тих, хто був безпосередньо на передовій.



Парламент запросив військове керівництво України виступити перед початком розгляду законопроєкту про мобілізацію. За відповідне рішення проголосували 315 парламентарів. Таким чином перед початком мобілізаційного законопроєкту повинні були виступити Головнокомандувач Олександр Сирський, начальник Генерального штабу Анатолій Баргилевич і командувач Об'єднаних сил Юрій Содоль. Пропозиція запросити ще й міністра оборони Рустема Умєрова необхідної кількості голосів не набрала. Однак виступив лише Содоль.



За час роботи над мобілізаційним законопроєктом Рада ухвалила декілька пов'язаних з мобілізацією окремих законопроєктів, зокрема про пониження віку з 27 до 25 років і скасування строкової служби.



Що передбачає ухвалений законопроєкт



✔ залишається норма про право на звільнення зі служби людей з інвалідністю;



✔ є можливість звільнитися зі служби після полону;



✔ чоловіки, визнані обмежено придатними, зобовʼязані будуть пройти переогляд протягом 12 місяців;



✔ ті, хто отримав 2 та 3 групи інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців) підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби;



✔ військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки;



✔ передбачається обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів;



✔ також планується обмежити керування транспортними засобами військовозобов’язаним на вимогу ТЦК.



Також у «мотиваційному пакеті» для військовослужбовців є таке:



✔ можливість самостійно обрати підрозділ для тих, хто підпише контракт;



✔ додаткова відпустка та винагорода за знищення або захоплення озброєння чи техніки противника;



✔ час перебування у відпустках для догляду за дитиною зараховується до строку вислуги у військовому званні;



✔ щорічна основна відпустка надається частинами протягом календарного року й основна безперервна частина становитиме не менше ніж 15 календарних днів;



✔ військовослужбовцям та їхнім дружинам/чоловікам не нараховуватимуться відсотки за користування кредитом, штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед банками та іншими організаціями, однак виключення становитимуть кредити на автомобілі та нерухомість;



✔ право протягом трьох місяців з дати укладення першого контракту отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тисяч гривень;



✔ врахування у вислугу років одного місяця служби за три місяці за перебування безпосередньо в районах бойових дій під час дії воєнного стану;



✔ у разі необхідності довготривалого лікування за кордоном буде можливість пройти військово-лікарську комісію дистанційно, а відповідна довідка ВЛК буде підставою для збереження грошового та матеріального забезпечення;



✔ додаткова відпустка 90 календарних днів без поділу на частини, за бажанням, після звільнення з полону зі збереженням грошового забезпечення;



✔ розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця встановлюється на рівні 15 мільйонів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Український парламент сьогодні ухвалив. За віддали голоси 283 людини, повідомили народні депутати в соцмережах.За документ проголосували приблизно за п'ять хвилин після узгодження правок, які вночі розглядали до 2 години. Законопроєкт ухвалили в комітетській редакції, пише LB.ua "Всі врахування 31 правки набрали голоси на підтвердження. Без інтриги, окрім правки про демобілізацію (там 227)", – сказав нардепНародна депутатканаписала, що "227 депутатів збили поправку про можливість звільнення з військової служби. 176 слуг, ОПЗЖ і 2 батьківщина".Підготовка цього законопроєкту триває з минулого року. 25 грудня цей законопроєкт внесли до парламенту, і відтоді аж до сьогодні ухвалити документ, що мав би унормувати питання мобілізації, ротації, відпусток, демобілізації так і не спромоглися. В першому читанні за законопроєкт проголосували 7 лютого.Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації ще 4 січня. Депутати запропонували понад 4000 правок до документу, і їх розгляд у комітеті завершили 29 березня. З законопроєкту вирішили виключити велику кількість покарань, з якими б могли зіткнутися ухилянти.Окрім того, 9 квітня з'ясувалося, що з тексту виключили ще й питання демобілізації і ротації – для цього хочуть створити окремий проєкт закону. Пропозицію винести підстави для звільнення з військової служби і ротації в окремий законопроєкт висловив головком. Він написав відповідного листа міністру оборониПропозиції щодо демобілізації в тексті законопроєкту змінювали декілька разів. Раніше йшлося про можливість демобілізації після 36 місяців служби за рішення Ставки, потім – про звільнення тих, хто був безпосередньо на передовій.Парламент запросив військове керівництво України виступити перед початком розгляду законопроєкту про мобілізацію. За відповідне рішення проголосували 315 парламентарів. Таким чином перед початком мобілізаційного законопроєкту повинні були виступити Головнокомандувач Олександр Сирський, начальник Генерального штабуі командувач Об'єднаних сил. Пропозиція запросити ще й міністра оборони Рустема Умєрова необхідної кількості голосів не набрала. Однак виступив лише Содоль.За час роботи над мобілізаційним законопроєктом Рада ухвалила декілька пов'язаних з мобілізацією окремих законопроєктів, зокрема про пониження віку з 27 до 25 років і скасування строкової служби.✔ залишається норма про право на звільнення зі служби людей з інвалідністю;✔ є можливість звільнитися зі служби після полону;✔ чоловіки, визнані обмежено придатними, зобовʼязані будуть пройти переогляд протягом 12 місяців;✔ ті, хто отримав 2 та 3 групи інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців) підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби;✔ військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки;✔ передбачається обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів;✔ також планується обмежити керування транспортними засобами військовозобов’язаним на вимогу ТЦК.✔ можливість самостійно обрати підрозділ для тих, хто підпише контракт;✔ додаткова відпустка та винагорода за знищення або захоплення озброєння чи техніки противника;✔ час перебування у відпустках для догляду за дитиною зараховується до строку вислуги у військовому званні;✔ щорічна основна відпустка надається частинами протягом календарного року й основна безперервна частина становитиме не менше ніж 15 календарних днів;✔ військовослужбовцям та їхнім дружинам/чоловікам не нараховуватимуться відсотки за користування кредитом, штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед банками та іншими організаціями, однак виключення становитимуть кредити на автомобілі та нерухомість;✔ право протягом трьох місяців з дати укладення першого контракту отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тисяч гривень;✔ врахування у вислугу років одного місяця служби за три місяці за перебування безпосередньо в районах бойових дій під час дії воєнного стану;✔ у разі необхідності довготривалого лікування за кордоном буде можливість пройти військово-лікарську комісію дистанційно, а відповідна довідка ВЛК буде підставою для збереження грошового та матеріального забезпечення;✔ додаткова відпустка 90 календарних днів без поділу на частини, за бажанням, після звільнення з полону зі збереженням грошового забезпечення;✔ розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця встановлюється на рівні 15 мільйонів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію