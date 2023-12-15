Довічне ув’язнення загрожує депутату, який підірвав гранати у сільраді на Закарпатті

Довічне ув’язнення загрожує депутату, який підірвав гранати у сільраді на Закарпатті
СБУ завершила розслідування у справі про підрив гранат під час засідання сільради на Закарпатті.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо депутата сільської ради на Закарпатті, який вчинив теракт у будівлі держустанови. Посадовцю загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що 15 грудня 2023 року він підірвав у сесійній залі Керецьківської сільради три бойові осколкові гранати РГД-5 та Ф-1.
Унаслідок вибухів 26 громадян включно з депутатом-терористом отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості. Двоє поранених – згодом померли.

За даними слідства, у той день фігурант намагався вплинути на ухвалення рішень із кадрових та бюджетних питань, які приймало керівництво громади.

Однак, не досягнувши «бажаного» результату, він ненадовго залишив приміщення сесійної зали, щоб привести вибухові боєприпаси в бойову готовність.

Повернувшись назад, зловмисник дістав їх з кишень куртки та почергово кинув на підлогу приміщення, де перебував майже повний склад депутатського корпусу сільради.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки скерували до суду обвинувачення на підривника за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що призвів до загибелі людей);
▪ ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).

Зловмисник перебуває під вартою.

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Теги: Закарпаття, гранати, депутат
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