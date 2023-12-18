У Луцьку демонтують ще 5 закинутих блокпостів

У Луцьку демонтують ще 5 закинутих блокпостів
Луцька влада планує демонтувати ще п’ять недіючих блокпостів, розташованих у селах громади.

Таке рішення ухвалили під час засідання виконкому Луцької міської ради, повідомляє Суспільне.

Як зазначили у розпорядженні, блокпости демонтують у селах:

- Богушівка (в’їзд у село);
- Жабка, вул. Козацька;
- Зміїнець, вул. Ставкова;
- Озденіж (в’їзд у село);
- Сапогове, вул. Центральна.

Демонтувати споруди та прибрати територію мають працівники департаменту муніципальної варти.

Довідково:

Торік у грудні в Луцькій міській раді ухвалили рішення про демонтаж 12 блокпостів, які уже не діяли та мали занедбаний вигляд. Їх демонтаж завершили наприкінці березня 2024 року.


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Теги: блокпост, Луцьк
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