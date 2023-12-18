У Луцьку демонтують ще 5 закинутих блокпостів

демонтувати ще п’ять недіючих блокпостів, розташованих у селах громади.



Таке рішення ухвалили під час засідання виконкому Луцької міської ради, повідомляє Суспільне.



Як зазначили у розпорядженні, блокпости демонтують у селах:



- Богушівка (в’їзд у село);

- Жабка, вул. Козацька;

- Зміїнець, вул. Ставкова;

- Озденіж (в’їзд у село);

- Сапогове, вул. Центральна.



Демонтувати споруди та прибрати територію мають працівники департаменту муніципальної варти.



Довідково:



Торік у грудні в Луцькій міській раді ухвалили рішення про демонтаж 12 блокпостів, які уже не діяли та мали занедбаний вигляд. Їх демонтаж завершили наприкінці березня 2024 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька влада планує, розташованих у селах громади.Таке рішення ухвалили під час засідання виконкому Луцької міської ради, повідомляє Суспільне.Як зазначили у розпорядженні, блокпости демонтують у селах:- Богушівка (в’їзд у село);- Жабка, вул. Козацька;- Зміїнець, вул. Ставкова;- Озденіж (в’їзд у село);- Сапогове, вул. Центральна.Демонтувати споруди та прибрати територію мають працівники департаменту муніципальної варти.

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