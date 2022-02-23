У Луцькій громаді демонтували 12 недіючих блокпостів





Про це Роман Кулик.



"Торік виникла така проблема, що недіючі блокпости перетворилися на стихійні сміттєзвалища, на які почали скаржитися люди. Тому в міськраді було ухвалене рішення про їх демонтаж", — зазначив начальник відділу.



Зі слів Романа Кулика частину конструкцій прибрали ще до початку нового року. Відновили роботи в березні 2024-го.



Сміття із демонтованих недіючих блокпостів відвезли на полігон твердих побутових відходів. Шини поки складають в іншому місці, бо вони потребують окремої утилізації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28 березня у Луцькій громаді демонтували останній з 12 запланованих недіючих блокпостів. Старі автомобільні шини і мішки із піском прибрали біля кільця на вулиці Дубнівській.Про це Суспільному розповів начальник відділу демонтажів міського Департаменту муніципальної варти"Торік виникла така проблема, що недіючі блокпости перетворилися на стихійні сміттєзвалища, на які почали скаржитися люди. Тому в міськраді було ухвалене рішення про їх демонтаж", — зазначив начальник відділу.Зі слів Романа Кулика частину конструкцій прибрали ще до початку нового року. Відновили роботи в березні 2024-го.Сміття із демонтованих недіючих блокпостів відвезли на полігон твердих побутових відходів. Шини поки складають в іншому місці, бо вони потребують окремої утилізації.

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