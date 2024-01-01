СБУ розповіла, як на Донеччині фальшували «вибори» путіна

СБУ розповіла, як на Донеччині фальшували «вибори» путіна
Працівники СБУ повідомили про підозру ватажкам «днр», які організували «голосування» за путіна на тимчасово окупованій Донеччині.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Служба безпеки задокументувала нові злочини ватажків терористичної організації «днр», які організували псевдовибори президента рф на тимчасово окупованій частині Донеччини.

Мова йде про:

⁠Дениса Пушиліна – гауляйтера Донецька;
▪ ⁠Артема Жогу – одного з керівників «виборчого штабу» путіна;
⁠Володимира Висоцького – очільника «виборчкому днр».

СБУ розповіла, як на Донеччині фальшували «вибори» путіна


За даними слідства, колаборанти організували масові фальсифікації щодо участі місцевих жителів у фейковому плебісциті.

Також вони «звітували» до москви про нібито максимальну підтримку незаконних виборів з боку мешканців регіону.

Для цього «малювали голоси» на користь очільника кремля навіть із повністю зруйнованої Авдіївки.

Щоб зробити там видимість «голосування», гауляйтер Пушилін приїхав до міста разом із заступником керівника адміністрації президента рф Сергієм Кирієнком.

Серед руїн тимчасово захопленого райцентру вони зробили для росЗМІ зрежисоване «відеозвернення» начебто місцевих жителів, щоб їх долучили до «виборів» країни-агресора.

Крім того Жога формував керівний склад окупаційних «виборчкомів» і особисто контролював підсумки «голосування».

Відповідні вказівки він давав Висоцькому, який організовував подворові обходи у супроводі озброєних загарбників. Під час таких «рейдів» його учасники вимагали поставити «потрібні» відмітки у незаконних бюлетенях.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім трьом фігурантам про заочну підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Нагадаємо, що за матеріалами СБУ ватажок терористів «днр» Пушилін вже отримав заочно 15 років тюрми, а його спільник Жога – 12 років ув’язнення.

Оскільки зловмисники перебувають на тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зрадники, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зловили сутенера з Рівненщини
Сьогодні, 17:22
СБУ розповіла, як на Донеччині фальшували «вибори» путіна
Сьогодні, 17:03
Навіки 25: на Волині поховали Героя Олександра Пархомчука
Сьогодні, 16:44
У Луцькій громаді демонтували 12 недіючих блокпостів
Сьогодні, 16:42
У Луцьку чоловік погрожував жінці пістолетом
Сьогодні, 16:35
Схожі новини
8 років тюрми отримала жінка, яка здавала росіянам позиції ЗСУ на Харківщині 8 років тюрми отримала жінка, яка здавала росіянам позиції ЗСУ на Харківщині
Сьогодні, 15:56
Сирський допоміг Малюку зловити шпигуна з Волині Сирський допоміг Малюку зловити шпигуна з Волині
26 березень, 13:59
Диверсанти спробували підірвати залізницю на Полтавщині Диверсанти спробували підірвати залізницю на Полтавщині
26 березень, 11:08
СБУ зловила двох охоронців російської катівні у Херсоні СБУ зловила двох охоронців російської катівні у Херсоні
25 березень, 19:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині зловили сутенера з Рівненщини
Сьогодні, 17:22
 0
СБУ розповіла, як на Донеччині фальшували «вибори» путіна
Сьогодні, 17:03
 0
Навіки 25: на Волині поховали Героя Олександра Пархомчука
Сьогодні, 16:44
 0
У Луцькій громаді демонтували 12 недіючих блокпостів
Сьогодні, 16:42
 0
У Луцьку чоловік погрожував жінці пістолетом
Сьогодні, 16:35
 0
Медіа
відео
1/8