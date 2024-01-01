СБУ розповіла, як на Донеччині фальшували «вибори» путіна

Працівники СБУ повідомили про підозру ватажкам «днр», які організували «голосування» зана тимчасово окупованій Донеччині.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Служба безпеки задокументувала нові злочини ватажків терористичної організації «днр», які організували псевдовибори президента рф на тимчасово окупованій частині Донеччини.Мова йде про:– гауляйтера Донецька;▪ ⁠– одного з керівників «виборчого штабу» путіна;– очільника «виборчкому днр».За даними слідства, колаборанти організували масові фальсифікації щодо участі місцевих жителів у фейковому плебісциті.Також вони «звітували» до москви про нібито максимальну підтримку незаконних виборів з боку мешканців регіону.Для цього «малювали голоси» на користь очільника кремля навіть із повністю зруйнованої Авдіївки.Щоб зробити там видимість «голосування», гауляйтер Пушилін приїхав до міста разом із заступником керівника адміністрації президента рфСеред руїн тимчасово захопленого райцентру вони зробили для росЗМІ зрежисоване «відеозвернення» начебто місцевих жителів, щоб їх долучили до «виборів» країни-агресора.Крім того Жога формував керівний склад окупаційних «виборчкомів» і особисто контролював підсумки «голосування».Відповідні вказівки він давав Висоцькому, який організовував подворові обходи у супроводі озброєних загарбників. Під час таких «рейдів» його учасники вимагали поставити «потрібні» відмітки у незаконних бюлетенях.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім трьом фігурантам про заочну підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).Нагадаємо, що за матеріалами СБУ ватажок терористів «днр» Пушилін вже отримав заочно 15 років тюрми, а його спільник Жога – 12 років ув’язнення.Оскільки зловмисники перебувають на тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.