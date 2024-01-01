На Волині зловили сутенера з Рівненщини

На Волині оперативники управління міграційної поліції припинили злочинну діяльність сутенера, якийПро це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Співробітники управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області спільно зі слідчими Луцького РУП, за інформаційно-аналітичної підтримки відділу кримінального аналізу та за процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури задокументували незаконну діяльність 45-річного зловмисника.За фактом сутенерства, тобто забезпеченні зайняття проституцією іншою особою, вчиненими повторно, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.303 Кримінального кодексу України.Під час досудового слідства встановлено, що 45-річний житель Рівненщини, протягом 2023 року, діючи умисно, з корисливих спонукань, маючи прямий умисел направлений на систематичне заняття протизаконною діяльністю, пов`язаною з втягненням осіб жіночої статі в заняття проституцією з використанням шантажу, та забезпеченням таких осіб заняттям проституцією, тобто сутенерством, усвідомлюючи значення своїх дій, які виразились у здійсненні нагляду та контролю над особами жіночої статі, які надають послуги сексуального характеру, забезпеченні їх охороною, публікації оголошень з інформацією щодо надання послуг інтимного характеру за грошову винагороду на відповідних сайтах у всесвітній мережі «Інтернет» та підтриманні їх актуальності (рейтингу).Слідчі оголосили йому про підозру за ч.1,2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років. Триває досудове слідство.