Юнаки з Волині здобули бронзу на першості України з футболу





Про це у фейсбуці інформує Волинська ОВА.



У Києві завершився фінальний етап VI літньої Гімназіади України з футболу серед юнаків 2006-2008 років народження. Участь у змаганнях взяли команди Волинської, Львівської, Чернівецької, Сумської, Івано-Франківської, Полтавської, Київської областей та столиці.



За результатами VI літньої Гімназіади України збірна команда школярів Волині виборола бронзові медалі, здобувши перемогу над футболістами Київської області.



Нагадаємо, на груповому етапі юні волинські спортсмени перемогли команди Івано-Франківської, Київської, Полтавської областей та вибороли право участі у півфінальному етапі, на якому мінімально поступилась школярам зі Львівщини.



Нагадаємо, школярки з Волині стали чемпіонками VI літньої Гімназіади України з футболу, що завершилися у Києві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські школярі вибороли бронзові нагороди VI літньої Гімназіади України з футболу.Про це у фейсбуці інформує Волинська ОВА.У Києві завершився фінальний етап VI літньої Гімназіади України з футболу серед юнаків 2006-2008 років народження. Участь у змаганнях взяли команди Волинської, Львівської, Чернівецької, Сумської, Івано-Франківської, Полтавської, Київської областей та столиці.За результатами VI літньої Гімназіади України збірна команда школярів Волині виборола бронзові медалі, здобувши перемогу над футболістами Київської області.Нагадаємо, на груповому етапі юні волинські спортсмени перемогли команди Івано-Франківської, Київської, Полтавської областей та вибороли право участі у півфінальному етапі, на якому мінімально поступилась школярам зі Львівщини.Нагадаємо, школярки з ВолиніVI літньої Гімназіади України з футболу, що завершилися у Києві.

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