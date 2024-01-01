Юнаки з Волині здобули бронзу на першості України з футболу

Юнаки з Волині здобули бронзу на першості України з футболу
Волинські школярі вибороли бронзові нагороди VI літньої Гімназіади України з футболу.

Про це у фейсбуці інформує Волинська ОВА.

У Києві завершився фінальний етап VI літньої Гімназіади України з футболу серед юнаків 2006-2008 років народження. Участь у змаганнях взяли команди Волинської, Львівської, Чернівецької, Сумської, Івано-Франківської, Полтавської, Київської областей та столиці.
Юнаки з Волині здобули бронзу на першості України з футболу

За результатами VI літньої Гімназіади України збірна команда школярів Волині виборола бронзові медалі, здобувши перемогу над футболістами Київської області.
Юнаки з Волині здобули бронзу на першості України з футболу

Нагадаємо, на груповому етапі юні волинські спортсмени перемогли команди Івано-Франківської, Київської, Полтавської областей та вибороли право участі у півфінальному етапі, на якому мінімально поступилась школярам зі Львівщини.
Юнаки з Волині здобули бронзу на першості України з футболу
Юнаки з Волині здобули бронзу на першості України з футболу
Юнаки з Волині здобули бронзу на першості України з футболу

Нагадаємо, школярки з Волині стали чемпіонками VI літньої Гімназіади України з футболу, що завершилися у Києві.

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Теги: спорт, Волинь
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