Гривню можуть прив’язати до євро замість долара

валютних операцій, на який припадає майже 50% безготівкових операцій.



Про це йдеться в повідомленні Ради оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків, пише



Запит на євро зросла серед клієнтів у безготівкових валютних операціях і тепер становить майже половину, близько 50%.



Учасники ринку відчувають потребу в розробці довідкового індикатора курсу гривні до євро на міжбанківському ринку на 12:00, так само, як це є в даний момент для долара.



«Продовження цієї тенденції з урахуванням євроінтеграційних прагнень України може вже в недалекому майбутньому актуалізувати питання доцільності переходу з долара до євро як основної валюти курсової прив’язки», - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк може розглянути можливість прив'язки гривні до євро замість долара через зростання попиту на євро при здійсненні, на який припадає майже 50% безготівкових операцій.Про це йдеться в повідомленні Ради оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків, пише УНН Запит на євро зросла серед клієнтів у безготівкових валютних операціях і тепер становить майже половину, близько 50%.Учасники ринку відчувають потребу в розробці довідкового індикатора курсу гривні до євро на міжбанківському ринку на 12:00, так само, як це є в даний момент для долара.«Продовження цієї тенденції з урахуванням євроінтеграційних прагнень України може вже в недалекому майбутньому актуалізувати питання доцільності переходу з долара до євро як основної валюти курсової прив’язки», - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію