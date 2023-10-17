Гривню можуть прив’язати до євро замість долара
Сьогодні, 18:29
Національний банк може розглянути можливість прив'язки гривні до євро замість долара через зростання попиту на євро при здійсненні валютних операцій, на який припадає майже 50% безготівкових операцій.
Про це йдеться в повідомленні Ради оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків, пише УНН.
Запит на євро зросла серед клієнтів у безготівкових валютних операціях і тепер становить майже половину, близько 50%.
Учасники ринку відчувають потребу в розробці довідкового індикатора курсу гривні до євро на міжбанківському ринку на 12:00, так само, як це є в даний момент для долара.
«Продовження цієї тенденції з урахуванням євроінтеграційних прагнень України може вже в недалекому майбутньому актуалізувати питання доцільності переходу з долара до євро як основної валюти курсової прив’язки», - йдеться в повідомленні.
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Про це йдеться в повідомленні Ради оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків, пише УНН.
Запит на євро зросла серед клієнтів у безготівкових валютних операціях і тепер становить майже половину, близько 50%.
Учасники ринку відчувають потребу в розробці довідкового індикатора курсу гривні до євро на міжбанківському ринку на 12:00, так само, як це є в даний момент для долара.
«Продовження цієї тенденції з урахуванням євроінтеграційних прагнень України може вже в недалекому майбутньому актуалізувати питання доцільності переходу з долара до євро як основної валюти курсової прив’язки», - йдеться в повідомленні.
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