Гривню можуть прив’язати до євро замість долара

Гривню можуть прив’язати до євро замість долара
Національний банк може розглянути можливість прив'язки гривні до євро замість долара через зростання попиту на євро при здійсненні валютних операцій, на який припадає майже 50% безготівкових операцій.

Про це йдеться в повідомленні Ради оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків, пише УНН.

Запит на євро зросла серед клієнтів у безготівкових валютних операціях і тепер становить майже половину, близько 50%.

Учасники ринку відчувають потребу в розробці довідкового індикатора курсу гривні до євро на міжбанківському ринку на 12:00, так само, як це є в даний момент для долара.

«Продовження цієї тенденції з урахуванням євроінтеграційних прагнень України може вже в недалекому майбутньому актуалізувати питання доцільності переходу з долара до євро як основної валюти курсової прив’язки», - йдеться в повідомленні.


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Теги: гроші, НБУ
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