Волинська тероборона «бавовняно» знищила ворожу техніку
Сьогодні, 19:15
Військовослужбовці волинської 100-ї окремої бригади Територіальної оборони ЗСУ на фронті вчергове знищили ворожу техніку.
Про це у телеграмі повідомляє військова частина.
Бійцями роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) 100 обр «VORON 100» на сході України знищена ще одна ворожа «буханка» (УАЗ-452).
«Як завжди, було приголомшливо точно та пекельно-бавовняно!» - йдеться у повідомленні до відео.
Нагадаємо, волинські бійці із позивними "Інженер", "Шафа" та "Петрик" розповіли про специфіку роботи розвідників та небезпеку, що чатує на фронті.
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Про це у телеграмі повідомляє військова частина.
Бійцями роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) 100 обр «VORON 100» на сході України знищена ще одна ворожа «буханка» (УАЗ-452).
«Як завжди, було приголомшливо точно та пекельно-бавовняно!» - йдеться у повідомленні до відео.
Нагадаємо, волинські бійці із позивними "Інженер", "Шафа" та "Петрик" розповіли про специфіку роботи розвідників та небезпеку, що чатує на фронті.
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