Волинська тероборона «бавовняно» знищила ворожу техніку





Про це у телеграмі повідомляє військова частина.



Бійцями роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) 100 обр «VORON 100» на сході України знищена ще одна ворожа «буханка» (УАЗ-452).



«Як завжди, було приголомшливо точно та пекельно-бавовняно!» - йдеться у повідомленні до відео.







Нагадаємо, волинські бійці із позивними "Інженер", "Шафа" та "Петрик" розповіли про специфіку роботи розвідників та небезпеку, що чатує на фронті.



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