Спомин про Героя. Два роки тому на Запоріжжі поліг лучанин Михайло Путінцев

Спомин про Героя. Два роки тому на Запоріжжі поліг лучанин Михайло Путінцев
Старший лейтенант Михайло Путінцев із Луцька загинув 4 квітня 2022 року у селі Щербаки Запорізької області. Командиру інженерно-саперного взводу 128-ї бригади було 25 років.

Про це повідомляє платформа пам’яті Меморіал.

Михайло народився у Луцьку на Волині. З дитинства мріяв стати офіцером. Першим кроком стало навчання у Волинському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. У 2018-му закінчив Національну академію Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та отримав омріяне звання лейтенанта.
Спомин про Героя. Два роки тому на Запоріжжі поліг лучанин Михайло Путінцев

Окрім фахових предметів, молодий офіцер також посилено вивчав іноземні мови: володів англійською та іспанською. Навички удосконалював також під час міжнародних військових миротворчих заходів, які проходили у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки.

Після навчання Михайла скерували до 128-мої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Попри молодість, він був серйозним та відповідальним, а ще чесним та відданим справі.

Побратими згадують, що офіцер завжди казав: «Дрібниць під час виконання будь-якого завдання не має бути, потрібно все прораховувати і передбачати завчасно! І обов’язково – на кілька кроків наперед».

«Надзвичайно важко усвідомлювати, що сина вже немає. Я виховувала його сама, ми відчували одне одного навіть на відстані. Не встигла подумати про нього – він уже телефонує і я чую його співучий тембр: «Привіт, мамусю! Я поряд… Як ти, як бабуся, як Маруся?» Він надзвичайно любив молодшу сестру!.. А ще казав: «Кожен з нас боронить не лише Україну, а й свою родину. «Мам, все, що я роблю, – все про тебе, для тебе, все тобі». Я переконана, що мій турботливий, чуйний і такий лагідний синочок тепер захищатиме мене з Небес. Я вірю у це», – розповіла журналістам мама воїна Анна.

Поховали Героя у Луцьку.

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Теги: загиблі, війна
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