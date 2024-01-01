Спомин про Героя. Два роки тому на Запоріжжі поліг лучанин Михайло Путінцев

Михайло Путінцев із Луцька загинув 4 квітня 2022 року у селі Щербаки Запорізької області. Командиру інженерно-саперного взводу 128-ї бригади було 25 років.



Про це повідомляє платформа пам’яті



Михайло народився у Луцьку на Волині. З дитинства мріяв стати офіцером. Першим кроком стало навчання у Волинському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. У 2018-му закінчив Національну академію Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та отримав омріяне звання лейтенанта.



Окрім фахових предметів, молодий офіцер також посилено вивчав іноземні мови: володів англійською та іспанською. Навички удосконалював також під час міжнародних військових миротворчих заходів, які проходили у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки.



Після навчання Михайла скерували до 128-мої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Попри молодість, він був серйозним та відповідальним, а ще чесним та відданим справі.



Побратими згадують, що офіцер завжди казав: «Дрібниць під час виконання будь-якого завдання не має бути, потрібно все прораховувати і передбачати завчасно! І обов’язково – на кілька кроків наперед».



«Надзвичайно важко усвідомлювати, що сина вже немає. Я виховувала його сама, ми відчували одне одного навіть на відстані. Не встигла подумати про нього – він уже телефонує і я чую його співучий тембр: «Привіт, мамусю! Я поряд… Як ти, як бабуся, як Маруся?» Він надзвичайно любив молодшу сестру!.. А ще казав: «Кожен з нас боронить не лише Україну, а й свою родину. «Мам, все, що я роблю, – все про тебе, для тебе, все тобі». Я переконана, що мій турботливий, чуйний і такий лагідний синочок тепер захищатиме мене з Небес. Я вірю у це», – розповіла журналістам мама воїна Анна.



Поховали Героя у Луцьку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Старший лейтенантіз Луцька2022 року у селі Щербаки Запорізької області. Командиру інженерно-саперного взводу 128-ї бригади було 25 років.Про це повідомляє платформа пам’яті Меморіал Михайло народився у Луцьку на Волині. З дитинства мріяв стати офіцером. Першим кроком стало навчання у Волинському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. У 2018-му закінчив Національну академію Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та отримав омріяне звання лейтенанта.Окрім фахових предметів, молодий офіцер також посилено вивчав іноземні мови: володів англійською та іспанською. Навички удосконалював також під час міжнародних військових миротворчих заходів, які проходили у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки.Після навчання Михайла скерували до 128-мої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Попри молодість, він був серйозним та відповідальним, а ще чесним та відданим справі.Побратими згадують, що офіцер завжди казав: «Дрібниць під час виконання будь-якого завдання не має бути, потрібно все прораховувати і передбачати завчасно! І обов’язково – на кілька кроків наперед».«Надзвичайно важко усвідомлювати, що сина вже немає. Я виховувала його сама, ми відчували одне одного навіть на відстані. Не встигла подумати про нього – він уже телефонує і я чую його співучий тембр: «Привіт, мамусю! Я поряд… Як ти, як бабуся, як?» Він надзвичайно любив молодшу сестру!.. А ще казав: «Кожен з нас боронить не лише Україну, а й свою родину. «Мам, все, що я роблю, – все про тебе, для тебе, все тобі». Я переконана, що мій турботливий, чуйний і такий лагідний синочок тепер захищатиме мене з Небес. Я вірю у це», – розповіла журналістам мама воїнаПоховали Героя у Луцьку.

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