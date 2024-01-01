Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 березня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 29 березня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний дощ. Вдень невеликий дощ. Вітер вночі південно-західний, 7-12 м/с, вдень західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 14-16° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний дощ. Вдень невеликий дощ. Вітер вночі південно-західний, 7-12 м/с, вдень західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 12-17° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний дощ. Вдень невеликий дощ. Вітер вночі південно-західний, 7-12 м/с, вдень західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 14-16° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний дощ. Вдень невеликий дощ. Вітер вночі південно-західний, 7-12 м/с, вдень західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 12-17° тепла.
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