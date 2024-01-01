Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 березня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний дощ. Вдень невеликий дощ. Вітер вночі південно-західний, 7-12 м/с, вдень західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 14-16° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний дощ. Вдень невеликий дощ. Вітер вночі південно-західний, 7-12 м/с, вдень західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 12-17° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 29 березня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний дощ. Вдень невеликий дощ. Вітер вночі південно-західний, 7-12 м/с, вдень західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 14-16° тепла.Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний дощ. Вдень невеликий дощ. Вітер вночі південно-західний, 7-12 м/с, вдень західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 12-17° тепла.

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