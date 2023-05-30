Підживлення ґрунту і вибір городини: на дачних масивах Луцького району стартували весняні роботи

Підживлення ґрунту і вибір городини: на дачних масивах Луцького району стартували весняні роботи
На дачних масивах у Луцькому районі розпочалися весняні роботи. Власники городів підживлюють ґрунт, проводять обрізку дерев і обирають рослини, які саджатимуть цього року.
Суспільне побувало у селі Гаразджа і поспілкувалося з власниками заміських городів.

Людмила Рибалко вперше у цьому сезоні приїхала з чоловіком на дачну ділянку. "Сьогодні розгублені почуття трохи, ще не знаєш з чого почати, але все встигнемо, як і кожен рік", — говорить жінка.

Волинянка розповіла, що розміщення насаджень на городі біля дачі планує ще з осені. Використовує принцип сумісності рослин. Підживлює ґрунт господиня народними засобами.

"В основному робимо з кропиви закваску і поливаємо. З кропиви чи одуванчиків", — додає Людмила Рибалко.

На сусідній ділянці 82-річна Галина Наумчик готує ґрунт під посадку овочів. Говорить: найперше садитиме картоплю, але тішитиме родину також домашніми фруктами.

"В мене і смородина є, кизил, он той жовтим цвітом цвіте. Черешню сама щепила — росте. Буряки, грушки, яблука, в мене груша добра. Я все збираю і везу потім додому", — ділиться пенсіонерка.

Валентина Мусійчук садить фундук. Каже: обрала добре освітлене і затишне місце. Протягом року, говорить волинянка, ґрунт підживлює попелом, мінеральними та органічними добривами: "Побутові відходи привозиш, пересипаєш травою чи зіллям, воно перегниває і вже готове. І так через рік – одне звільняєш, друге насипаєш".

Ще одна дачниця Вікторія Мовяк розповіла: має у розпорядженні 5 соток землі. Вже посіяла помідори, посадила цибулю та часник.

"Земля ще мокра, але м’яка, не забита. Я саджаю стільки, скільки можу спожити і мені вигідно. Це фізична праця, повітря, і своє щось виросло. Якщо його робити, воно росте", — додала дачниця.

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Теги: дачники, польові роботи
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