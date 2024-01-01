На Волині за ухилення від військового обліку суд оштрафував чоловіка на 5 тисяч гривень

На Волині за ухилення від військового обліку суд оштрафував чоловіка на 5 тисяч гривень
На Волині суд наклав штраф у розмірі 5 100 гривень на уродженця села Калинівка Луцького району, який ухилився від військового обліку.

Про це сказано у вироку Ківерцівського районного суду від 25 березня, передає Суспільне.

У матеріалах, які дослідив суд, сказано, що 28 лютого 2024 року волинянин мав стати на військовий облік як військовозобов'язаний у територіальний центр комплектування та соцпідтримки. Цього дня чоловік для постановки не з'явився і про причини своєї неявки не повідомив.

У присутності свого адвоката 22 березня волинянин подав заяву про те, що свою вину визнає, не заперечує встановлені під час досудового розслідування обставини й дає згоду на розгляд за його відсутності.

Через розгляд справи у спрощеному провадженні оскаржити вирок в апеляційному порядку волинянин не зможе.

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Теги: суд, покарання, ухилянт
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