На Волині за ухилення від військового обліку суд оштрафував чоловіка на 5 тисяч гривень





Про це сказано у вироку Ківерцівського районного суду від 25 березня, передає



У матеріалах, які дослідив суд, сказано, що 28 лютого 2024 року волинянин мав стати на військовий облік як військовозобов'язаний у територіальний центр комплектування та соцпідтримки. Цього дня чоловік для постановки не з'явився і про причини своєї неявки не повідомив.



У присутності свого адвоката 22 березня волинянин подав заяву про те, що свою вину визнає, не заперечує встановлені під час досудового розслідування обставини й дає згоду на розгляд за його відсутності.



Через розгляд справи у спрощеному провадженні оскаржити вирок в апеляційному порядку волинянин не зможе.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині суд наклав штраф у розмірі 5 100 гривень на уродженця села Калинівка Луцького району, який ухилився від військового обліку.Про це сказано у вироку Ківерцівського районного суду від 25 березня, передає Суспільне У матеріалах, які дослідив суд, сказано, що 28 лютого 2024 року волинянин мав стати на військовий облік як військовозобов'язаний у територіальний центр комплектування та соцпідтримки. Цього дня чоловік для постановки не з'явився і про причини своєї неявки не повідомив.У присутності свого адвоката 22 березня волинянин подав заяву про те, що свою вину визнає, не заперечує встановлені під час досудового розслідування обставини й дає згоду на розгляд за його відсутності.Через розгляд справи у спрощеному провадженні оскаржити вирок в апеляційному порядку волинянин не зможе.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію